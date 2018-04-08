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Зидан: «Бэйл не покинет „Реал“ по окончании сезона»
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Зидан: «Бэйл не покинет „Реал“ по окончании сезона» 

Евро-футбол.Ру 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о фланговом нападающем команды Гарете Бэйле.
"Я думаю, что Бэйл останется в Мадриде и на следующий сезон. Это важный футболист, который не потеряет мотивацию. Надо понимать, что в моём распоряжении есть и другие игроки, которые демонстрируют отличный футбол. Конечно, Бэйл хочет чаще выходить на поле, но ему необходимо продолжать работать", — приводит слова Зидана Four Four Two.
Сегодня, 8 апреля, «Реал» проведёт домашний матч с «Атлетико». Начало — 17:15 мск.
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