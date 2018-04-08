Максим Галкин рассказал о любимой игре своего детства

Максим Галкин опубликовал в Инстаграме видео, на котором вместе с дочерью Лизой играет в карточную игру перед сном.

По признанию Галкина, игра «Мемо» была его любимой в детстве, именно поэтому он предложил своей дочери потренировать память перед тем, как лечь спать. «Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя», — написал Максим Галкин.

На видео видно, как девочка с увлечением играет со своим папой и неподдельно радуется своей победе. Поклонники в комментариях отметили, что Елизавета — невероятно артистичный и милый ребенок, который не только не боится камер, но и старается вести себя максимально непринужденно. Именно поэтому, считают фанаты Пугачевой и Галкина, девочка может стать в будущем хорошей актрисой или телеведущей.