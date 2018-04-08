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Максим Галкин рассказал о любимой игре своего детства
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Максим Галкин рассказал о любимой игре своего детства 

Russianshowbiz.info 13 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Максим Галкин опубликовал в Инстаграме видео, на котором вместе с дочерью Лизой играет в карточную игру перед сном.
По признанию Галкина, игра «Мемо» была его любимой в детстве, именно поэтому он предложил своей дочери потренировать память перед тем, как лечь спать. «Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя», — написал Максим Галкин.
На видео видно, как девочка с увлечением играет со своим папой и неподдельно радуется своей победе. Поклонники в комментариях отметили, что Елизавета — невероятно артистичный и милый ребенок, который не только не боится камер, но и старается вести себя максимально непринужденно. Именно поэтому, считают фанаты Пугачевой и Галкина, девочка может стать в будущем хорошей актрисой или телеведущей.
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