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Фанат «Фламенго» встал перед Жулиу Сезаром на колени
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Фанат «Фламенго» встал перед Жулиу Сезаром на колени 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
В самом конце матча чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Атлетику Гояниенси» (3:1) на поле выбежал болельщик «стервятников» и встал на колени перед своим кумиром — вратарем Жулиу Сезаром.
Известный по выступлениям за «Интер», с которым он завоевал 13 титулов, включая кубок Лиги чемпионов, бывший голкипер бразильской сборной не сразу, но смог убедить фаната подняться с земли, обнял его и в знак благодарности подарил ему свои игровые шорты.
Напомним, 38-летний Сезар в конце января подписал трехмесячный контракт с «Фламенго», своим родным клубом, где он выступал с 1997 по 2005 год. Через несколько недель он официально закончит игровую карьеру. (Егор БЫЧКОВ)
Muito ídolo! Torcedor corre para abraçar o goleiro Julio César que retribui o carinho! Em seguida ele deu um calção para o torcedor. #Flamengo#CRF#AGOxFLA pic.twitter.com/zalOdJ8duu
— ғʟᴀ ᴅᴀɴɪᴇʟ 🇧🇷 🔴⚫ (@fladaniel_) 7 апреля 2018 г.
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