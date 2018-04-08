Фанат «Фламенго» встал перед Жулиу Сезаром на колени

В самом конце матча чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Атлетику Гояниенси» (3:1) на поле выбежал болельщик «стервятников» и встал на колени перед своим кумиром — вратарем Жулиу Сезаром.

Известный по выступлениям за «Интер», с которым он завоевал 13 титулов, включая кубок Лиги чемпионов, бывший голкипер бразильской сборной не сразу, но смог убедить фаната подняться с земли, обнял его и в знак благодарности подарил ему свои игровые шорты.

Напомним, 38-летний Сезар в конце января подписал трехмесячный контракт с «Фламенго», своим родным клубом, где он выступал с 1997 по 2005 год. Через несколько недель он официально закончит игровую карьеру. ( Егор БЫЧКОВ

Muito ídolo! Torcedor corre para abraçar o goleiro Julio César que retribui o carinho! Em seguida ele deu um calção para o torcedor. #Flamengo#CRF#AGOxFLA pic.twitter.com/zalOdJ8duu

— ғʟᴀ ᴅᴀɴɪᴇʟ 🇧🇷 🔴⚫ (@fladaniel_) 7 апреля 2018 г.