Кого из тренеров АПЛ ненавидят больше всех

Английская премьер-лига считается лучшей футбольной лигой мира. Спорить об этом не будем, но признаем, что огромные деньги, крутящиеся в Англии, собрали на туманном Альбионе лучших тренеров со всего мира. Желание посоревноваться друг с другом на изумрудном газоне привело в Англию Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа , Жозе Моуринью, Антонио Конте, где их давно поджидал Арсен Венгер . Чем больше твоя популярность, тем больше у тебя ненавистников. Наставники «Манчестер Сити», "Манчестер Юнайтед" , «Челси», «Арсенала» регулярно подвергаются критике, каждого «песочат» по-своему. Только главный тренер «Ливерпуля» пока умудряется получать больше восторженных отзывов нежели отрицательных. Клопп всегда строит команды с рок-н-рольной атакой, балует молодых футболистов, юморит с журналистами, так что это неудивительно. Портал "Евро-футбол.ру" вынес Юргена за скобки, и попытался разобраться, какого тренера АПЛ ненавидят больше всех.

Хосеп Гвардиола

Начнём с самого свежего примера. Сегодня его будут «песочить» все, кому не лень, неделя у «Сити» выдалась катастрофическая. Ох уж этот Хосеп Гвардиола. В каждом чемпионате у него в распоряжении самая сильная команда и практически безграничные ресурсы. Баловень судьбы? Естественно. За это ему регулярно достаётся от прессы и конкурентов, которые трубят о каждой неудаче Хосепа как о сенсации, и воспринимают победы как должное. В последние годы испанец выигрывает только внутреннее первенство и оступается в Лиге чемпионов, что в итоге считается провалом.

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И вот «горожане» на пороге вылета из Лиги чемпионов, к тому же отсрочили своё чемпионство в Англии, и теперь оно будет не таким ярким. Обыграй они вчера «МЮ» (нужно всего-то оставить на табло счёт первого тайма) и всё было бы по-другому. Чемпионство стало бы краше. Был необходим яркий успех в матче с принципиальным соперником, победа не над условным испуганным «Лестером», а над серьёзной, боевитой командой. Но они не смогли. Провалились во вторые 45 минут. Откровенно. Показали то, за что Гвардиолу ругали и будут ругать всегда. Слабость в матчах с достойным соперником, отсутствие характера, неумение включаться в нужный момент. Разгромить «Сток Сити» может каждый гранд АПЛ.

В этом Хосеп всегда уступал Моуринью. Жозе регулярно тормозил Гвардиолу в решающий момент. Даже когда Пеп руководил феноменальной «Барселоной», с которой он дважды выиграл Лигу чемпионов, между двумя триумфальными сезонами каталонцев остановил «Интер» португальца. Остановил цинично и беспощадно. «Барселона» должна была включиться на полную мощь, чтобы раздавить уступающих в классе миланцев, но не смогла. Как и сегодня не смог включиться «Манчестер Сити», как и в среду не смог включиться «Манчестер Сити», как никогда не может на зубах вытащить матч с сильным соперником команда Гвардиолы. Сколько раз за это доставалось Хосепу, и не сосчитать.

Жозе Моуринью

Антипод Хосепа Гвардиолы получает свою порцию критики совсем за другие дела. Жозе Моуринью как раз умеет мотивировать игроков как никто другой. Только вот на что он их мотивирует, не всегда устраивает даже фанатов «МЮ». Не было раньше столько трусости в португальце, чтобы оба матча против «Севильи» плотно сыграть от обороны, получить за это, и с треском вылететь из Лиги чемпионов. Жозе так прирос к своему «автобусному» стилю, что не понимает уже как можно играть по-другому. В то время как возможности «Манчестер Юнайтед» (а главное, болельщики) требуют играть с позиции силы.

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Фанаты клуба плюются после очередного матча с крепким середняком, когда «МЮ» высасывает из пальца очередные 1:0 или 2:1. И это в лучшем случае. Ничьи и поражения никто не отменял, «Ньюкасл» не даст соврать. В игре Моуринью растворяются любые таланты, украшающие футбол. Его вышколенная игра не приветствует красоты и лишних движений, поэтому там сейчас увядает в рутине Алексис Санчес , и регулярно ругается с тренером Поль Погба . Жозе перегибает палку в чопорности и диктатуре, не приветствуя других мнений. Поэтому и его трансферная политика далека от идеала. На зло португальскому специалисту сейчас ярко светят в АПЛ Мохамед Салах и Кевин де Брёйне. Игроки, которых нещадно забраковал Моуринью, игроки, не подошедшие «автобусному» видению Жозе.

Антонио Конте

Вот уж действительно, от любви до ненависти один шаг. Ещё года не прошло с того момента, как все фанаты «Челси» носили на руках Антонио Конте. Итальянец сколотил команду, завоевавшую титул чемпиона АПЛ. Это без сумасшедших вливаний (привет «Сити») и всего-то за один (ещё раз привет «Сити») сезон. Прошло всего ничего, и кто бы Вы думали ругает Конте на чём свет стоит? Правильно, болельщики «Челси». Интересно, что нейтральные зрители футбола спокойнее относятся к ситуации в лондонском клубе, понимая, у всех бывают неудачные отрезки, но фанаты «аристократов» просто рвут Конте на куски, не оказывая ему никакой поддержки.

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В ход пошли все способы и аргументы. Антонио ругают за выбор состава, за непродуманную трансферную политику, за непонятные интервью. Креативно подходят к вопросу болельщики, поднимая фото Конте с проплешиной, или устраивая флэшмобы в социальных сетях с хэштегом #Conteout. Под таким давлением стал вести себя странно и Антонио. Итальянец регулярно жалуется на руководство клуба (что никак не ведет к улучшению ситуации), ругается с футболистами, заявляет, что место в Лиге чемпионов будет феноменальным успехом. Конте будто пытается самоустраниться из «Челси», ещё более подогревая ненависть фанатов. Но самым главным поводом для критики итальянского специалиста являются результаты. Ведь судя по нынешнему положению «Челси», место в Лиге чемпионов и правда будет отличным результатом. Может Конте тем интервью хотел показать свой дар ясновидящего?

Арсен Венгер

Короли не правят вечно, сын мой. Вот уж действительно, фраза не знакомая Арсену Венгеру. Французский специалист возглавил клуб в 1996-м году! Вдумайтесь. Чтобы было с чем сравнить, Килиан Мбаппе родился двумя годами позже. В конце 2017-го Венгер обошёл Сэра Алекса Фергюсон по количеству матчей, проведенных во главе команды АПЛ. А если бы создавался официальный зачет по количеству проеденных акций против главного тренера английского клуба, то Арсен выиграл с ещё большим отрывом. Сколько самолётов с плакатами WENGER Out пролетело над стадионами Лондона уже и сосчитать никто не возьмётся. Венгера так долго хотят убрать, что люди, стоявшие у истоков этого дела, уже состарились и перестали интересоваться футболом.

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За что не любят Венгера? Года с 2007-го за всё. Нет значимых трофеев у команды. Шутки про четвертое место стали такими «баянистыми», что не смешат даже фанатов «Арсенала». Правда, в последние сезоны «канониры» по ним испытывают ностальгию, ведь в Лигу чемпионов попасть уже не удаётся. Венгер во всю изменяет четвёрке с цифрой 6. Трансферная политика не выдерживает критики, если «Арсенал» купит состоявшуюся звезду, способную здесь и сейчас усилить команду, то в Англии, наверное, перестанут идти дожди. Голодные до трофеев футболисты готовы бежать даже к Моуринью, который видит в них только шестерёнки автобуса. Но больше всего бесит фанатов «Арсенала» (а нейтральных любителей футбола юморит) непотопляемость Арсена. Француз с таким спокойствием реагирует на очередную неудачу команды, продолжая гнуть свою линию, что становится ясно, он будет сидеть в клубе сколько захочет (читай: пока его не вынесут).

А какой тренер АПЛ больше всего бесит Вас, и за что? Пишите в комментариях, давайте выберем самого ненавистного тренера АПЛ по версии сайта «Евро-футбол.ру».