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Лахиялов: «Анжи» не собирается помогать «Спартаку» или «Локомотиву»
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Лахиялов: «Анжи» не собирается помогать «Спартаку» или «Локомотиву» 

Евро-футбол.Ру 8 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.Ру" Кириллом Иванцовым поделился своими ожиданиями от домашнего матча махачкалинского клуба против московского "Спартака" в 25-м туре чемпионата России.
— Я обязательно собираюсь посетить стадион, меня пригласили на эту игру лично. Судя по тому, как выступают конкуренты, «Анжи» устроит только победа. Хотя ничья, я думаю, тоже станет хорошим результатом, тем более, «Спартак» сейчас на ходу.
— Насколько большим раздражителем являются «красно-белые» для «Анжи»?
— «Спартак» всегда раздражитель для всех команд, а в статусе чемпиона он раздражитель вдвойне. Хочу отметить, что «Анжи» раньше уже играл удачно против «Спартака» — бывали и победы. То, что в прошлом туре «Анжи» добился ничьей с «Краснодаром» на последних секундах, а до этого забивал решающие голы в концовках «Ахмату» и «Рубину», говорит о том, что у команды есть характер, и она не опускает руки. Это очень приятно.
— Важно ли для «Анжи» косвенно вмешаться в борьбу за чемпионство?
— Я не думаю, что махачкалинцы собираются помогать «Спартаку», «Локомотиву» или «Краснодару». У «Анжи» своих проблем хватает, и в первую очередь команда будет думать о своей ситуации, о своём турнирном положении. О других можно было бы подумать, если бы эта игра для «Анжи» ничего не решала, но это не так.
— Какой план на игру стоит выбрать махачкалинцам?
— По-моему, «Анжи» уже научился играть с позиции силы. Я не скажу, что в Краснодаре команда окопались в своей штрафной и действовала чисто на контратаках. Думаю, против «красно-белых» тоже надо играть в свой футбол и искать счастье в атаке. Всё-таки в «Спартаке» собраны большие мастера, свой момент они всё же реализуют. Да и болельщики в Махачкале не дадут «Анжи» поставить автобус и сыграть в оборонительный футбол.
— У кого более предпочтительные шансы на золото — у «Локомотива» или «Спартака»?
— На мой взгляд, небольшое психологическое преимущество есть у «красно-белых». Концовка чемпионата ожидается интересной, проходных матчей не будет. Никаких задач уже не решает только «СКА-Хабаровск». 9-е и 13-е места разделяют всего 2 очка, борьба будет идти до последнего тура, и это хорошо.
"Анжи" и «Спартак» сыграют в воскресенье, начало матча в 19:00.
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