Юмор 60+: Бийская команда КВН состоит только из ветеранов

Два года назад все заводские подразделения должны были в честь профессионального праздника — Дня химика — организовать свою команду для участия в конкурсе КВН. Не остался в стороне от общего дела и совет ветеранов предприятия: организовали, выступили да… так и остались в игре. О том, как команде «Взрывая время» удалось «взорвать» стереотипы о популярной игре, рассказывает её капитан Татьяна Осипова

Команда-эксклюзив

— В КВН играет молодёжь, преимущественно студенты. Уютно ли вам среди столь юных соперников?

— На начальном этапе волнения особого не было, так как на долгую игру не настраивались. Когда нас, заводскую команду, пригласили поучаствовать в фестивале Лиги КВН «Бия», мы подумали, что это тоже разовое мероприятие. И когда молодёжь спросила: «Вы весь сезон играть будете?», то даже не знали, что ответить, так как не представляли, что такое — «сезон». На удивление всех и, прежде всего, собственное удивление, заняли первое место, а я получила диплом как лучшая актриса. Нас пригласили на фестиваль региональной лиги «КВН — Алтай». Здесь тоже первое место. Далее уже приняли участие в четвертьфинале межрегиональной лиги «КВН — Сибирь». И вновь успешно выступили. Вот так и началась наша кавээновская жизнь. А среди молодёжи мы чувствовали себя уютно, так как они нас приняли хорошо. Ну, а когда у команды появились свои болельщики, то стало ещё уютнее.

— Откуда такое боевое название?

— Первоначально команда называлась «Молодость». Когда мы стали представлять уже не Совет ветеранов, а целый завод, то нашим именем стал заводской девиз.

— Представьте, пожалуйста, участников своей команды.

— С удовольствием. Ветрова Жанна Николаевна — почётный ветеран труда завода. Она 43 года отработала на предприятии. Основатель трудовой династии: её дети, зять, невестка, внук тоже трудятся на нашем заводе.

У Останиной Галины Викторовны стаж работы на предприятии 26 лет. В прошлом она — известная спортсменка-лыжница. А ещё Галина очень хороший друг.

Хамандритова Екатерина Аркадьевна — самый старший член команды, ей 73 года. Почётный ветеран труда завода. Стаж работы на предприятии около 50 лет.

— Но насколько помню по выступлениям, в вашей команде был и мужчина?

— Он ушёл из команды. Пока играем вчетвером. Если опять будем заходить в какую-нибудь лигу КВН, возьмём другого мужчину. Пока что выступаем только в концертах. Дальнейшая судьба команды будет решена в ближайшие две недели. Нас пригласили в несколько Лиг, но участие в них сопряжено с большими затратами. Если уж играть, то для того, чтобы попасть в высшую Лигу. Но в этом случае надо, чтобы в этом кто-то был заинтересован. Мы же — «не формат». Пока в России больше таких команд, как наша, нет.

И всё же мы достигли пика славы! В январе на отборочном фестивале «КиВиН» в Сочи выступили более чем достойно. О нас писали в Интернете, во многих газетах, нас показывали по многим телеканалам. Задачу, поставленную руководством предприятия и, конечно же, нами самими, мы выполнили. Прозвучали на всю страну.

Удачно пошутили

— Кстати, сколько стоит пошутить в Сочи?

— Мы особо не считали. Не дёшево. Сто тысяч, что мы выиграли в финале лиги «КВН-Алтай», целиком пошли на поездку. К тому же администрация завода приобрела для нас билеты, и ещё дополнительно 50 тысяч выделила профсоюзная организация. Были и добровольные взносы от заводчан.

Что касается самого выступления в Сочи, то сказать, что мы волновались, — это ничего не сказать. Очень волновались! Во-первых, подавлял даже масштаб сочинской игры — приехало 468 команд, около пяти тысяч кавээнщиков. Были люди из ближнего и дальнего зарубежья. Мы выступали во второй фестивальный день под порядковым номером 89. На выступление каждой команды отводилось четыре с половиной минуты. Мы выступали более 12 минут. Всё остальное время — аплодисменты. Зал аплодировал стоя. Во второй раз встали и все члены жюри. Таких аплодисментов мы не слышали никогда. Кому не хватило мест в зале, смотрели по мониторам в барах, и очевидцы говорили, что никогда не было такого, чтобы люди аплодировали прямо возле мониторов.

— Для зрителей КВН — развлечение, а для играющих — большая и нелёгкая работа. Какие конкурсы для вас представляют сложность, а какие вы любите?

— «Визитку» и «домашку» играем с удовольствием. Здесь всё предсказуемо: учи слова, и всё будет хорошо. А вот разминка и особенно музотлон, здесь сложнее: мозг должен работать быстро.

— Как относятся к вашему увлечению игрой ваши домочадцы? Не упрекают, типа, лучше бы с внуками сидели, в саду-огороде ковырялись да пироги пекли?

— Домашние нас поддерживают. К нашему увлечению КВН относятся положительно. Болеют за нас. В Бийске ходят на все наши игры, часто ездят с нами в Барнаул.

Хочу особо подчеркнуть, что, в основном, участники команды — члены Совета ветеранов завода. На учёте в нашей ветеранской организации 1002 пенсионера. Мы проводим для них много мероприятий: ездим на экскурсии по Алтаю, организовываем концерты. Часто посещаем больных, ведь среди заводских ветеранов более 200 человек старше 80 лет, а 16 человек — от 90 лет и старше. Естественно, хотя бы раз в квартал нужно их посещать. А ещё 3-4 раза в год мы бываем в доме престарелых, где тоже проживают наши пенсионеры. Кроме того, почти у всех у нас есть садовые участки, а ещё все мы ходим в группу здоровья.

Выглядеть на все «сто»

— Что вам даёт игра? Говорят, смех продлевает жизнь и молодость. Согласны с этим утверждением?

— Игра дала нам многое. Прежде всего — мы стали одной семьёй, очень сдружились. Кроме того, репетиции, выступления мобилизуют, заставляют быть в форме. И даже тщательно следить за собой, ведь нас «в телевизоре» показывают, а значит, мы должны выглядеть на все «сто» (это не о возрасте!).

— Мы встречаемся с вами накануне 1 апреля. Как вам кажется, какое определение этого дня наиболее верное — День смеха, День розыгрышей или День дурака?

— К 1 апреля мы относимся, скажем так, прохладно. Это больше праздник для молодёжи. И хорошо, что в этот день появились традиции проводить конкурсы, фестивали. Наверное, больше всего подходит определение — День смеха и розыгрышей.

— Стоит ли обижаться на шутки?

— Не стоит. Вот мы шутим друг над другом постоянно. В КВНе научились. Но друг на друга никогда не обижаемся.

— На одном из конкурсов на вопрос «Что после вас останется в КВН?», участники вашей команда дали смешной ответ: «Песок». Но если всерьёз, то мне кажется, что вы первыми доказали истину: «Хорошему настроению, как и любви, все возрасты покорны». Спасибо за юмор вне возраста!

Досье

Татьяна ОСИПОВА.

Закончила в 1975 году Бийский Государственный педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». 13 лет отработала в школе учителем, организатором по внеклассной работе, завучем по учебной части. 16 лет работала редактором газеты «За прогресс» Бийского олеумного завода. Была заведующим заводским музеем, сейчас — председатель Совета ветеранов. На заводе работает уже 31 год. Член Союза журналистов России. Почётный ветеран труда завода.