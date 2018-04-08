Гари Невилл: «МЮ» намного сильнее с Погба. С ним у команды появляется уверенность

«Весь сезон я говорю одно и то же — „Юнайтед“ намного сильнее с Погба, чем без него. С ним у команды появляется уверенность.

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Клуб заплатил большие деньги за его возвращение, поэтому, от него ждут хорошей игры. Если ты выступаешь в футболке „МЮ“, то будь готов к ответственности. Фанатам не нужен робот, они хотят видеть настоящего лидера. В последние месяцы Погба этого не показывал. Поль, конечно, хороший парень, и я надеюсь, что он начнет оказывать влияние на игру в больших матчах», — цитирует Невилла Goal.

В нынешнем сезоне французский полузащитник, который, как писали СМИ, повздорил с Жозе Моуринью, провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.