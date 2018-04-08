Рабинер: «Умер Костя Сарсания — и в „Зените“ всё посыпалось»

"Смотришь на то, во что превратился «Зенит» за последние полгода — и понимаешь, что такое роль личности. Умер Костя Сарсания, который абсолютно всё внутри клуба разруливал, — и всё посыпалось. Всё. И даже никакая суперпосещаемость не помогает", — написал Рабинер в своём «Твиттере».

После поражения от «быков» питерцы опустились на пятое место в турнирной таблице.