Спортивный журналист Игорь Рабинер поделился своей точкой зрения по поводу выступления "Зенита". В очередном туре РФПЛ команда Роберто Манчини уступила на своем поле «Краснодару» (1:2).
"Смотришь на то, во что превратился «Зенит» за последние полгода — и понимаешь, что такое роль личности. Умер Костя Сарсания, который абсолютно всё внутри клуба разруливал, — и всё посыпалось. Всё. И даже никакая суперпосещаемость не помогает", — написал Рабинер в своём «Твиттере».
После поражения от «быков» питерцы опустились на пятое место в турнирной таблице.