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Рабинер: «Умер Костя Сарсания — и в „Зените“ всё посыпалось»
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Рабинер: «Умер Костя Сарсания — и в „Зените“ всё посыпалось» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Спортивный журналист Игорь Рабинер поделился своей точкой зрения по поводу выступления "Зенита". В очередном туре РФПЛ команда Роберто Манчини уступила на своем поле «Краснодару» (1:2).
"Смотришь на то, во что превратился «Зенит» за последние полгода — и понимаешь, что такое роль личности. Умер Костя Сарсания, который абсолютно всё внутри клуба разруливал, — и всё посыпалось. Всё. И даже никакая суперпосещаемость не помогает", — написал Рабинер в своём «Твиттере».
После поражения от «быков» питерцы опустились на пятое место в турнирной таблице.
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