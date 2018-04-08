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Иван Ракитич: «Даже я рассказываю о Месси, когда возвращаюсь домой»
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Иван Ракитич: «Даже я рассказываю о Месси, когда возвращаюсь домой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не видит ничего плохого в том, что все обсуждают его одноклубника Лионеля Месси. Аргентинец в последнем матче чемпионата Испании с «Леганесом» (3:1) оформил хет-трик.
— Если все говорят о Месси, значит, он этого заслужил, — цитирует AS Ракитича. — Даже я рассказывают о нем, когда возвращаюсь домой.
Победой я доволен. Мы очень мощно начали встречу. Это было особенно важно. И гордимся тем, что повторили рекорд беспроигрышной серии. Этот рекорд должен принадлежать «Барселоне».
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