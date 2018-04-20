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Билетная квота на второй тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Калининграде увеличена
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Билетная квота на второй тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Калининграде увеличена 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 апреля. Дополнительная квота на второй тестовый матч на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде, в котором сыграют «Балтика» и подмосковные «Химки», была увеличена по просьбе болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».
Второй тестовый матч в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдет в субботу.
"Первая партия билетов была полностью реализована за пять дней до начала игры. Билеты второй и третьей категорий можно приобрести в кассах стадиона «Балтика» в пятницу, 20 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы.
На первом тестовом матче, который прошел 11 апреля между «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов», присутствовало 15 тысяч человек. Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
На время чемпионата мира вместимость стадиона составит 35 тысяч зрителей. Предполагается, что после турнира стадион в Калининграде станет домашней ареной «Балтики». Его вместимость будет уменьшена до 25 тысяч человек.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).
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