Билетная квота на второй тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Калининграде увеличена

ТАСС , 20 апреля. Дополнительная квота на второй тестовый матч на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде, в котором сыграют «Балтика» и подмосковные «Химки», была увеличена по просьбе болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

Второй тестовый матч в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдет в субботу.

"Первая партия билетов была полностью реализована за пять дней до начала игры. Билеты второй и третьей категорий можно приобрести в кассах стадиона «Балтика» в пятницу, 20 апреля", — говорится в сообщении пресс-службы.

На первом тестовом матче, который прошел 11 апреля между «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов», присутствовало 15 тысяч человек. Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На время чемпионата мира вместимость стадиона составит 35 тысяч зрителей. Предполагается, что после турнира стадион в Калининграде станет домашней ареной «Балтики». Его вместимость будет уменьшена до 25 тысяч человек.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).