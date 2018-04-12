Исторический первый матч на стадионе «Калининград» собрал 15 тыс. зрителей

КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. / ТАСС /. Первая игра на стадионе «Калининград», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, собрала 15 тыс. зрителей. Такой аудитории удостоилась встреча местной «Балтики» и самарских «Крыльев Советов», которая завершилась победой хозяев — 1:0.

Первый тестовый матч на новой арене формально не стал матчем открытия. Такой статус присвоен последней тестовой встрече, когда «Балтика» 12 мая примет «Тюмень». Возможно, в этой игре решится, будет ли «Балтика» оспаривать в стыковых матчах право сыграть в премьер-лиге. А пока балтийцам предстояло провести важнейший матч с «Крыльями Советов», соседями по турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Изначально первый тестовый матч на калининградском стадионе должен был состояться 22 марта между «Балтикой» и немецким «Шальке», но игра была отложена из-за холодной погоды.

Встреча вызвала в городе серьезный ажиотаж. Билеты поступили в продажу почти три недели назад, и отведенные 10 тыс. разлетелись буквально за два дня. Калининградцы откладывали дела и в будний день приходили к открытию торгового центра, где расположен клубный магазин, выстраивая длинные очереди в 300-400 человек. В итоге было принято справедливое решение увеличить квоту до 15 тыс. при вместимости в 35 тыс.

Начало матча было намечено на 20:00 по местному времени (21:00 мск), но первые болельщики начали прибывать на стадион за два часа до старта игры. Часть зрителей шла к стадиону от острова им. Иммануила Канта вдоль набережной реки Преголя, часть — добиралась автобусами-шаттлами от Северного и Южного вокзалов города. Волонтеры встречали гостей на внешнем периметре стадиона, показывая дорогу к зоне досмотра, чтобы попасть на внутренний периметр, и дальше — на трибуны. Полицейские проводили стандартную процедуру досмотра.

Губернатор области Антон Алиханов , прибыл на матч, за час до его начала. Он представил журналистам основателя арт-группы «Хор Турецкого» Михаила Турецкого в качестве посла Калининграда на ЧМ-2018 и поделился впечатлениями от стадиона в день теста. «Прошу строго не судить, но мы старались подготовить стадион максимально, — сказал он. — Понятно, что могут быть какие-то нюансы, но на то он и тестовый матч, чтобы посмотреть, как работают наши службы и как все отработано».

Каких-то больших недостатков на самом стадионе нет. Единственное, что пока бросается в глаза — это его необжитость. Где-то толстым слоем лежит строительная пыль, где-то из крана не течет вода — это все мелочи, которые со временем будут устранены. А вот прилегающая к арене территория требует большой работы.

За атмосферу на стадионе отвечает зубр Балт

Зрители полностью заполнили нижние ярусы, а также верхний ярус одной из центральных трибун. Атмосферу на игре создавали фанаты «Балтики». Они расположились на центральном секторе трибуны за воротами и с первых минут активно поддерживали свою команду.

Колорита фанатскому сектору добавлял расположившийся перед ним грозный талисман «Балтики» — зубр с огромными бицепсами и мохнатыми коленями. Судя по надписи на спине, его зовут Балт, однако сотрудники клуба почему-то называли его Володей.

Поддержать «Крылья Советов» приехали порядка трех десятков фанатов. Они заняли места на противоположной трибуне и обозначились сине-бело-зеленым флагом. Для самарских болельщиков этот выезд наверняка был особенным, так как скоро и им предстоит перебраться на новую арену, которая вот-вот будет достроена.

На игре присутствовали жители разных районов области, они по достоинству оценили арену. «О таких стадионах можно только мечтать, мне все понравилось, не могу сказать, что были какие-то проблемы со входом на стадион и уж тем более на трибунах» — сказал болельщик «Балтики» Сергей. Удобство стадиона оценил и главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко . «Я много видел стадионов и в Европе, отличный стадион [»Калининград"], спасибо тем, кто его строил, все удобно, раздевалки сумасшедшие, и вообще — поле, трибуны, поддержка, всем спасибо", — сказал он журналистам.

Его поддержал главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов . «Чем больше таких стадионов будет, тем больше наши болельщики будут любить футбол. Конечно, наша игра не очень хорошо смотрелась, а что касается стадиона, раздевалок — все комфортно, все очень достойно», — сказал он.

Футбол на таком стадионе, даже уровня ФНЛ, смотрится совершенно иначе, чем, к примеру, на стареньком «Металлурге» в Самаре. Качественный зеленый газон и яркое освещение, подчеркивающее все достоинства нового стадиона, создавали картинку, которая принимала на себя и нейтрализовывала недостатки самой игры. Каждый матч на таком стадионе будет зрелищным.

Тест транспортной схемы

Первый тестовый матч на стадионе в Калининграде стал и первым тестом организации работы транспортной инфраструктуры города перед чемпионатом мира. «Необходимо отладить сервисы стадиона, транспортную схему, парковочные зоны, деятельность волонтеров, инфраструктуру», — пояснил зампредседателя областного правительства Александр Рольбинов , заметив, что это обязанность региона, принимающего чемпионат мира.

В период матчей чемпионата в городе планируются временные ограничения для личного транспорта, к примеру, на остров Октябрьский, где расположен стадион, в среду на своих машинах могли проехать только его жители по специальным пропускам. Для болельщиков были предложены маршруты автобусов-шаттлов от Северного и Южного вокзалов города и пешеходный маршрут от острова им. Иммануила Канта.

Губернатор области отметил, что первый тест выявил некоторые проблемы. «Есть то, что меня не очень радует, скажем так, пока. По транспорту есть уже ощущение напряженного трафика в городе, и мы внимательно посмотрим на то, надо ли вносить какие-то изменения в транспортную схему, чтобы избежать этого. Понятно, что совсем не обременять автолюбителей не получится, но тем не менее проанализируем внимательно», — пообещал он.

Ворота региона

По предварительным прогнозам областного министерства культуры и туризма, на игры чемпионата мира по футболу в Калининград приедут до 120 тыс. болельщиков, и регион готов обеспечить их размещение. Наибольший поток иностранцев ожидается на границе с Польшей, где уже готовят специальные решения для пропуска болельщиков через границу в максимально сжатые сроки. Рассматривается возможность введения реверсивного движения через пограничные пункты пропуска, чтобы увеличить их пропускную способность. Местом прибытия гостей станут также Южный вокзал Калининграда, куда в регион прибывают поезда дальнего следования, и аэропорт Храброво, где завершается масштабная реконструкция, начатая к ЧМ-2018 в 2013 году.

27 февраля авиаузел получил сертификат на эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной полосы и принял в тестовом режиме пассажирский Ил-96. 28 февраля в Храброво впервые приземлился широкофюзеляжный пассажирский самолет Boeing 747-400 с 500 пассажирами на борту. К началу мая все работы по реконструкции аэропорта должны завершиться, и авиаузел будет готов к приему любых типов самолетов.

Матчи домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

Стадион «Калининград» представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля — 108 метров, ширина — 65 метров, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для размещения команд, разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала.

Место под строительство было выбрано не сразу, высказывалось мнение, что территория острова, где построена арена, не подходит из-за возможности подтопления. Разрешение на ввод в эксплуатацию арена получила 23 марта 2018 года.

Строительство стадиона на острове даст толчок его развитию, считают в региональном правительстве. Сейчас здесь разбита дорожная сеть, пешеходные дорожки, оборудованы набережные реки Преголя. После игр чемпионата планируется строительство нового микрорайона с жилыми домами, пешеходными зонами. В мае этого года будет объявлен конкурс на разработку проекта перспективного развития острова.