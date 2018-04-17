Итоги тестовых матчей на стадионах ЧМ-2018 подведены с учетом отзывов болельщиков

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Во вторник в Доме Правительства России состоялось очередное совещание о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года под председательством вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко и при селекторном участии представителей всех регионов, которые примут матчи турнира. Особое внимание было уделено завершающему этапу подготовки инфраструктуры чемпионата мира, а также были подведены итоги проведения тестовых матчей, при обсуждении которых большое внимание уделили отзывам болельщиков.

Мутко подчеркнул, что ключевым моментом подготовки к чемпионату мира является завершение всей инфраструктуры, которая задействована в проведении турнира. «На данный момент остается примерно 60 объектов, из них 22 объекта идут с задержкой, но 17 не вызывают каких-то тревог», — сказал он, добавив, что речь идет о спортивной инфраструктуре — базах и тренировочных площадках.

"Что касается размещения, то мы планировали построить порядка 30 гостиниц, — продолжил Мутко тему инфраструктуры чемпионата мира. — Осталось ввести в эксплуатацию четыре гостиницы — «Лотте» в Самаре, там идут отделочные работы, две гостиницы в Калининграде, одну — в Саранске. На этом вся программа размещения клиентских групп будет закрыта".

Большое внимание на совещании было уделено транспортной программе. «Огромная работа проведена в московском транспортном узле. Завершается строительство нового терминала аэропорта Шереметьево , там очень активно идут работы. В аэропорту Домодедово готовится новый терминал, работы идут в очень жестком режиме», — отметил Мутко.

"Осталось ввести новый терминал в Калининграде, новый терминал в Волгограде. Практически все терминалы у нас завершены, в Саранске уже выполняется по два рейса в день. С нуля построен аэропорт в Ростове-на-Дону", — также напомнил Мутко.

Также в рамках подготовки к чемпионату мира будут введены две новые станции метро — в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. «Никаких сомнений в их отношении нет», — отметил Мутко, добавив, что 31 мая все объекты должны быть переданы ФИФА и оргкомитету.

Новые стадионы должны быть на порядок комфортнее старых

В минувшие выходные состоялись тестовые матчи сразу в трех городах. На «Екатеринбург-Арене» прошла уже вторая встреча, причем тест можно назвать полноценным — были открыты все трибуны, а соперником "Урала" стал московский "Спартак" с традиционно большим количеством выездных фанатов. Калининград и Нижний Новгород провели исторические первые матчи на только что построенных аренах.

С подробнейшими докладами о том, как прошли эти встречи с организационной точки зрения, выступили представители регионов. Были разобраны мельчайшие организационные нюансы — почему на том или ином участке не работал беспроводной интернет, где наблюдались проблемы с мобильной связью, из— за чего возникали очереди на входных группах, как взаимодействовали стюарды и волонтеры, а также многое другое.

Важно, что во внимание были взяты отзывы болельщиков в социальных сетях, а также критические публикации региональных СМИ. При том, что позитивных отзывов было гораздо больше, на совещании зачитывались именно негативные.

"Все новые стадионы должны быть на порядок выше с точки зрения комфорта зрителей. В чем тогда смысл их строить?! Люди должны прийти и сказать: «Ох, вот это сервис». Нужно работать над этим, организовывать дополнительные точки питания, какие-то активности для болельщиков", — обратился к представителям регионов Мутко.

Переноса первого матча в Самаре не будет

В следующие выходные первые матчи пройдут еще на двух стадионах — в Волгограде и Саранске. «Со строительной точки зрения стадионы готовы. Хотелось бы, чтобы использовался опыт коллег из городов, которые уже приняли тестовые матчи. Необходимо провести чистку арен, запустить все сервисы и системы», — сказал Мутко.

"В целом города проделали большую работу по благоустройству, транспортной доступности. В Волгограде построены новые магистрали из аэропорта, приведены в порядок улицы. В Саранске появилась новая дорога из аэропорта, развязки. Все это надо грамотно использовать", — добавил вице-премьер.

После этого останется только один неоткрытый стадион — «Самара-Арена». На самой проблемной арене чемпионата мира уже уложен газон, сейчас идут работы по его прошивке. Мутко подчеркнул, что вопрос переноса первого тестового матча, который должен пройти 28 апреля, даже не рассматривается. За неделю до этого, в ближайшую субботу, вице-премьер планирует лично ознакомиться с ходом работ в Самаре, а затем посетить Саранск.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.