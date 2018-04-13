Как в Калининграде готовятся к ЧМ-2018. Видео

В Калининграде на новом стадионе и вокруг него продолжается подготовка к чемпионату мира — 2018. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеоролик о том, как выглядит город в преддверии мундиаля.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Арена в Калининграде, которая вмещает около 30 тысяч зрителей, примет с 16 по 28 июня четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».