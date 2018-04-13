Ещё
Как в Калининграде готовятся к ЧМ-2018. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как в Калининграде готовятся к ЧМ-2018. Видео 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Калининграде на новом стадионе и вокруг него продолжается подготовка к чемпионату мира — 2018. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеоролик о том, как выглядит город в преддверии мундиаля.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Арена в Калининграде, которая вмещает около 30 тысяч зрителей, примет с 16 по 28 июня четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
Дэвид Блатт — о первом матче финала Еврокубка с «Локо» «Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом» Евгений Кузнецов и Артемий Панарин устроили стычку и словесную перепалку
 Ещё 54 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение