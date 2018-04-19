Ко второму тестовому матчу на «Стадионе Калининград» появятся велопарковки

«Мы предлагаем гостям оставить свои велосипеды на указанных парковках и до стадиона пройти пешком. Такая схема обусловлена для того, чтобы избежать столкновения велосипедистов и пешеходов. Поскольку чем ближе к входам на спортивную арену, тем больше плотность скопления болельщиков. И как показал первый матч, много зрителей приходит с детьми», — отметил руководитель АНО «Калининград Дирекция 2018» Игорь Шлыков

Он также попросил не парковать велосипеды у заборов стадиона. Временные конструкции будут установлены вдоль пешеходной зоны Солнечного бульвара и на парковке Р1.

Оптимальный маршрут движения до велопарковок вдоль Солнечного бульвара — через мосты Высокий, Деревянный и Юбилейный; к парковке Р1 — через Второй эстакадный мост (по съездам с путепровода).