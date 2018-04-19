Ещё
Ко второму тестовому матчу на «Стадионе Калининград» появятся велопарковки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ко второму тестовому матчу на «Стадионе Калининград» появятся велопарковки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Мы предлагаем гостям оставить свои велосипеды на указанных парковках и до стадиона пройти пешком. Такая схема обусловлена для того, чтобы избежать столкновения велосипедистов и пешеходов. Поскольку чем ближе к входам на спортивную арену, тем больше плотность скопления болельщиков. И как показал первый матч, много зрителей приходит с детьми», — отметил руководитель АНО «Калининград Дирекция 2018» Игорь Шлыков.
Он также попросил не парковать велосипеды у заборов стадиона. Временные конструкции будут установлены вдоль пешеходной зоны Солнечного бульвара и на парковке Р1.
Оптимальный маршрут движения до велопарковок вдоль Солнечного бульвара — через мосты Высокий, Деревянный и Юбилейный; к парковке Р1 — через Второй эстакадный мост (по съездам с путепровода).
АиФ: последние новости
На пост главы Калининграда осталось три претендента Из-за ремонта по ночам в Калининграде будут закрывать двухъярусный мост Калининградская «Балтика» на выезде проиграла «Томску»
 Ещё 70 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним79
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака» в метро1
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Ветеран ЦСКА обеспокоен игрой Кучаева
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение