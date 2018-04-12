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Мутко оценил первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде
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Мутко оценил первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, что первый тестовый матч на стадионе «Калининград», который построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, полностью удался. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Тест полностью нам удался. Есть еще много вопросов, сегодня мы все это разберем до деталей и продолжим работу. В социальных сетях этот матч посмотрело около 200 тысяч болельщиков, это вообще невероятно!
Я порадовался за жителей Калининграда, этот город получил роскошный стадион, возможность развития этой территории", — сказал вице-премьер.
"Потенциал футбола огромен, вопрос теперь в руках клуба и местных властей — все это нужно закрепить. Футбол должен становиться праздником. Вчера был интереснейший матч — вот что значит, когда игру преображает современная арена. Близость поля, атмосфера, сумасшедшая поддержка — все это создает совершенно другие краски футбола", — добавил Мутко.
"Балтика" в матче на новом стадионе обыграла «Крылья Советов». Встреча, которую посетили 15 тысяч зрителей, завершилась со счетом 1:0.
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