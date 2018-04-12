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Мутко: первый тестовый матч на стадионе «Калининград» полностью удался
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Мутко: первый тестовый матч на стадионе «Калининград» полностью удался 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Первый тестовый матч на стадионе «Калининград», который построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, полностью удался. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В среду на стадионе «Калининград» прошел первый тестовый матч, местная «Балтика» во встрече первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обыграла самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0. На матче присутствовало 15 тысяч зрителей.
"Тест полностью нам удался. Есть еще много вопросов, сегодня мы все это разберем до деталей и продолжим работу. В социальных сетях этот матч посмотрело около 200 тысяч болельщиков, это вообще невероятно! Я порадовался за жителей Калининграда, этот город получил роскошный стадион, возможность развития этой территории", — сказал Мутко.
"Потенциал футбола огромен, вопрос теперь в руках клуба и местных властей — все это нужно закрепить. Футбол должен становиться праздником. Вчера был интереснейший матч — вот что значит, когда игру преображает современная арена. Близость поля, атмосфера, сумасшедшая поддержка — все это создает совершенно другие краски футбола", — добавил Мутко.
Матч в Калининграде шел одновременно с ответной встречей четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским «Ювентусом» (1:3). «Я параллельно смотрел два матча — игру в Калининграде и игру Мадриде. Понимаю, кто-то скажет, что это неуместное сравнение, но порой атмосфера на стадионе в Калининграде была похожей», — отметил Мутко.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).
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