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Оргкомитет ЧМ-2018 проконтролирует первый тестовый матч на стадионе в Калининграде
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Оргкомитет ЧМ-2018 проконтролирует первый тестовый матч на стадионе в Калининграде 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Представители оргкомитета чемпионата мира — 2018 проконтролируют первый тестовый матч на стадионе мирового футбольного первенства в Калининграде 11 апреля. Об этом сообщил журналистам в понедельник замминистра спорта РФ Павел Новиков, находящийся в рабочей поездке в области.
"Будет [на тестовых матчах] оргкомитет, он же является по сути дела сегодня и представителем Международной федерации футбола. Поэтому все руководство оргкомитета будет здесь на этом тестовом матче", — сказал Новиков.
Он отметил, что тестовые матчи на стадионах ЧМ-2018 призваны проверить их работу при наличии зрителей и выявить недостатки, которые должны быть устранены до мирового первенства. При этом замглавы Минспорта РФ подчеркнул, что безопасность на аренах обеспечена в полном соответствие с требованиями.
На первый тестовый матч в Калининграде продано 15 тыс. билетов. Встречу проведут местный футбольный клуб «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Как сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, для наблюдения за первой игрой на стадионе аккредитовались порядка 40 иностранных журналистов.
"Приедут [болельщики] из Самары, для них будет организовано специально перемещение и отдельный вход — футбольный клуб «Балтика» это все организует. Кроме того, приедет делегация непосредственно руководства Самары, которая занимается подготовкой тоже к чемпионату, с тем, чтобы посмотреть, как у нас это пройдет, ну и поболеть за свою любимую команду", — добавил зампред областного правительства.
Помимо 11 апреля, тестовые матчи на «Стадионе Калининград» пройдут 21 апреля и 12 мая. Игра 12 мая станет матчем открытия стадиона, рассчитанного на 35 тыс. зрителей, какие команды проведут эту встречу, пока не сообщается.
О стадионе
Калининградский стадион построен на острове Октябрьский. Это пятиэтажное здание (с учетом технического этажа) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля 108 метров, ширина 65 метров, с каждой стороны поля также расположены восьмиметровые технические зоны для размещения команд, разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала, рассказал ТАСС технический директор стадиона Геннадий Борисов.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
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