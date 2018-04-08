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Разбираемся в том, как попасть на Остров в дни тестовых матчей на стадионе
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Разбираемся в том, как попасть на Остров в дни тестовых матчей на стадионе 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В областном центре продолжается подготовка к матчам Чемпионата мира по футболу. Первая из трех тестовых встреч на арене «Калининград» состоится уже 11 апреля тогда на поле выйдут калининградская «Балтика» и самарские «Крылья советов». При этом все подъезды к острову на время игры намерены перекрыть.
До старта Чемпионата мира по футболу остается больше двух месяцев, однако встречать главный футбольный праздник планеты в Калининграде готовы уже сейчас. К первому тестовому матчу на новой арене в областном центре разработали особую транспортную схему: с Северного и Южного вокзалов прямо к стадиону будут ходить специальные маршрутные шаттлы. Стоимость проезда в них составит 20 рублей.
Согласно окончательному плану, в день встречи от остановок с интервалом в 10 минут будут курсировать три десятка таких автобусов. А вот добраться к арене на личном авто будет невозможно подъезды к стадиону перекроют сразу в нескольких местах. За счет этих ограничений на острове появится пешеходная зона на Солнечном бульваре. Она же будет работать и во время встреч мундиаля.
Добраться до стадиона в день первого матча можно будет и пешком: через мосты Деревянный, Юбилейный и Высокий. При этом время прогулки, согласно расчетам, не должно превысить получаса, преодолеть самый длинный маршрут получится всего за 25 минут. К предстоящему мундиалю для любителей свежего воздуха от двух городских вокзалов к стадиону проведут и красную линию по тротуару. В первую очередь, она поможет сориентироваться иностранным фанатам.
За время трех тестовых матчей в местной дирекции Чемпионата мира намерены «обкатать» и действия волонтеров. В том числе, организацию на острове так называемой «последней мили» здесь активисты будут помогать болельщикам найти свой вход на стадион или автобусные остановки. В случае возникновения проблем, у организаторов еще останется время на дополнительную подготовку..
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