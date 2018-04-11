В дни тестовых матчей продлевается работа пригородных автобусов

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ожидается, что на матчи в эти дни приедет большое количество болельщиков из районов. Поэтому автотранспортные предприятия пошли навстречу и ввели дополнительные рейсы автобусов большого класса. Они будут отправляться в 23.00 от Автовокзала города Калининграда со всеми остановками по следующим маршрутам:

№103 «г. Калининград — пос. Космодемьянское»;№107 «г. Калининград — г. Балтийск»;№111 «г. Калининград — г. Гвардейск»;№113 «г. Калининград — г. Багратионовск»;№114А «г. Калининград — г. Зеленоградск»;№117 «г. Калининград — г. Мамоново»;№118 А «г. Калининград — г. Светлогорск»;№119 «г. Калининград — г. Пионерский»;№141 «г. Калининград — г. Зеленоградск»;№205Э «г. Калининград — г. Светлый»;№345 «г. Калининград — г. Гурьевск — г. Полесск»;№601Э «г. Калининград — г. Советск»;№680Э «г. Калининград — г. Черняховск — г. Гусев».

Напомним, что в дни тестовых матчей в Калининграде продлят работу городских автобусов.