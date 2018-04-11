Ещё
В дни тестовых матчей продлевается работа пригородных автобусов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В дни тестовых матчей продлевается работа пригородных автобусов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Ожидается, что на матчи в эти дни приедет большое количество болельщиков из районов. Поэтому автотранспортные предприятия пошли навстречу и ввели дополнительные рейсы автобусов большого класса. Они будут отправляться в 23.00 от Автовокзала города Калининграда со всеми остановками по следующим маршрутам:
№103 «г. Калининград — пос. Космодемьянское»;№107 «г. Калининград — г. Балтийск»;№111 «г. Калининград — г. Гвардейск»;№113 «г. Калининград — г. Багратионовск»;№114А «г. Калининград — г. Зеленоградск»;№117 «г. Калининград — г. Мамоново»;№118 А «г. Калининград — г. Светлогорск»;№119 «г. Калининград — г. Пионерский»;№141 «г. Калининград — г. Зеленоградск»;№205Э «г. Калининград — г. Светлый»;№345 «г. Калининград — г. Гурьевск — г. Полесск»;№601Э «г. Калининград — г. Советск»;№680Э «г. Калининград — г. Черняховск — г. Гусев».
Напомним, что в дни тестовых матчей в Калининграде продлят работу городских автобусов.
АиФ: последние новости
В Калининграде 6-летний мальчик отправился в плавание по озеру на плоту Стать главой Калининграда хотят 10 человек Ростуризм поручил Калининграду разработать план размещения гостей ЧМ-2018
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании31
Умер легенда «Челси»10
Фанат поставил жену на победу любимой команды9
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ1
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение