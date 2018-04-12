Ещё
Власти: первый тестовый матч на стадионе «Калининград» прошел на хорошем уровне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти: первый тестовый матч на стадионе «Калининград» прошел на хорошем уровне 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Новый Калининград.Ru
КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Стадион «Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, успешно принял первый тестовый матч. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
В среду на стадионе «Калининград» местная «Балтика» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0. На матче присутствовало 15 тыс. зрителей.
"Для Калининграда такой масштабный объект был организован впервые. В целом я очень доволен тем, как все прошло. Мы протестировали весь функционал стадиона, последнюю милю, а также транспортно-пересадочные узлы", — сказал Рольбинов.
"Есть над чем поработать клинингу, есть необходимость выполнить работы по благоустройству территории острова. Надеемся, к третьему тестовому матчу мы завершим все работы, и все будет гораздо лучше, чем сегодня. Произведен гидропосев травы, ожидаем в ближайшее время всходы. К чемпионату мира здесь будет зеленая территория", — добавил Рольбинов.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).
ТАСС: последние новости
Четвертьфинальные матчи Лиги Европы пройдут в Лиссабоне, Марселе и Зальцбурге Чемпионы Европы по прыжкам на батуте Павлова и Заломин начинают выступления в Баку Участники ЧМ смогут разместиться в открывшемся отеле Mercurе в центре Саранска
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU18
Липницкая опубликовала откровенное фото3
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение