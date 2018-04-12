Власти: первый тестовый матч на стадионе «Калининград» прошел на хорошем уровне

КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. / ТАСС /. Стадион «Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, успешно принял первый тестовый матч. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов

В среду на стадионе «Калининград» местная «Балтика» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0. На матче присутствовало 15 тыс. зрителей.

"Для Калининграда такой масштабный объект был организован впервые. В целом я очень доволен тем, как все прошло. Мы протестировали весь функционал стадиона, последнюю милю, а также транспортно-пересадочные узлы", — сказал Рольбинов.

"Есть над чем поработать клинингу, есть необходимость выполнить работы по благоустройству территории острова. Надеемся, к третьему тестовому матчу мы завершим все работы, и все будет гораздо лучше, чем сегодня. Произведен гидропосев травы, ожидаем в ближайшее время всходы. К чемпионату мира здесь будет зеленая территория", — добавил Рольбинов.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).