Ещё
Все 20 тыс. билетов из квоты распроданы на второй тестовый матч на стадионе в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все 20 тыс. билетов из квоты распроданы на второй тестовый матч на стадионе в Калининграде 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. /ТАСС/. Двадцать тысяч билетов на второй тестовый матч на «Стадионе Калининград», построенном к чемпионату мира по футболу в 2018 году, распроданы за пять дней до его проведения, сообщил ТАСС пресс-секретарь клуба «Балтика» Сергей Кандалов.
21 апреля во втором матче на новом стадионе в рамках Футбольной национальной лиги местная «Балтика» встретится с подмосковными «Химками».
"Все 20 тысяч билетов из назначенной квоты на второй тестовый матч раскуплены футбольными болельщиками в считанные дни", — сказал он. По информации Кандалова, на матч аккредитовались 92 журналиста, помимо представителей российских СМИ есть также репортеры из Польши и Германии.
Ажиотажный спрос на билеты, количество которых по сравнению с первым тестовым матчем «Балтика» — «Крылья Советов» (1:0), состоявшемся 11 апреля, увеличено на 5 тысяч, собеседник объясняет хорошей игрой «Балтики» в чемпионате и желанием ее поклонников поддержать команду в ответственных матчах на финише сезона, а также тем, что «новый стадион очень комфортный, удобный и красивый».
Кандалов сообщил, что в ближайшие дни поступят в продажу билеты на третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018, который пройдет 12 мая. Он уверен, что все 35 тысяч мест будут заполнены любителями футбола. Статистика показывает, что билеты востребованы жителями не только Калининграда, но и многих других городов и сел области, заметил пресс— секретарь «Балтики».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. «Стадион Калининград», рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
ТАСС: последние новости
Программу "Арктический доктор" запустят в Мурманской области за счет бюджета региона РФПЛ: логотип с медведем подчеркивает бескомпромиссный характер российского футбола Футболист Ари заявил, что может получить паспорт гражданина РФ в конце апреля
Комментарии  Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение