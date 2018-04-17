Все 20 тыс. билетов из квоты распроданы на второй тестовый матч на стадионе в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля. / ТАСС /. Двадцать тысяч билетов на второй тестовый матч на «Стадионе Калининград», построенном к чемпионату мира по футболу в 2018 году, распроданы за пять дней до его проведения, сообщил ТАСС пресс-секретарь клуба «Балтика» Сергей Кандалов

21 апреля во втором матче на новом стадионе в рамках Футбольной национальной лиги местная «Балтика» встретится с подмосковными «Химками».

"Все 20 тысяч билетов из назначенной квоты на второй тестовый матч раскуплены футбольными болельщиками в считанные дни", — сказал он. По информации Кандалова, на матч аккредитовались 92 журналиста, помимо представителей российских СМИ есть также репортеры из Польши и Германии.

Ажиотажный спрос на билеты, количество которых по сравнению с первым тестовым матчем «Балтика» — «Крылья Советов» (1:0), состоявшемся 11 апреля, увеличено на 5 тысяч, собеседник объясняет хорошей игрой «Балтики» в чемпионате и желанием ее поклонников поддержать команду в ответственных матчах на финише сезона, а также тем, что «новый стадион очень комфортный, удобный и красивый».

Кандалов сообщил, что в ближайшие дни поступят в продажу билеты на третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018, который пройдет 12 мая. Он уверен, что все 35 тысяч мест будут заполнены любителями футбола. Статистика показывает, что билеты востребованы жителями не только Калининграда, но и многих других городов и сел области, заметил пресс— секретарь «Балтики».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. «Стадион Калининград», рассчитанный на 35 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).