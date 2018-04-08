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FIFPro поддержала отстранённых игроков «Спортинга»
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FIFPro поддержала отстранённых игроков «Спортинга» 

Чемпионат.com 1 час назад
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) встала на сторону игроков португальского «Спортинга», которые были отстранены от тренировок и матчей.
Напомним, после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (0:2) президент Бруну де Карвалью публично раскритиковал игроков «Спортинга». В ответ 19 футболистов лиссабонского клуба опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях обращение к президенту, обвинив его в отсутствии поддержки. После этого де Карвалью объявил, что все игроки, участвовавшие в протесте, будут немедленно отстранены и понесут наказание.
«Игроки имеют полное право защищаться от необоснованной критики со стороны своего работодателя», — говорится в сообщении, опубликованном FIFPro в «твиттере».
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