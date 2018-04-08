Ещё
Глава НОК Италии: Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо имеют равные шансы на ОИ-2026
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава НОК Италии: Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо имеют равные шансы на ОИ-2026 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго оценил шансы Милана, Кортина-д'Ампеццо и Турина продолжить борьбу за проведение зимних олимпийских игр 2026 года.
«Милан долго работает над своим проектом и уже определил все основные моменты. Кортина-д'Ампеццо сейчас соревнуется со временем, чтобы успеть подготовить план строительства и реконструкции объектов. Но это не означает, что их кандидатура слабее. Это похоже на экзамен: кто-то начал готовиться раньше. Все три города имеют абсолютно равные шансы», — приводит слова Малаго Il Gazzettino.
Напомним, что решение о подаче Италией заявки на проведение Олимпиады-2026 должно быть поддержено новым правительством страны.
Чемпионат.com: последние новости
«Зенит» – «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко с коэффициентом 3.10 FIFPro поддержала отстранённых игроков «Спортинга» «Сёнан Бельмаре» – «Касима Антлерс» – 2:1. Видеообзор матча
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обозначил следующую цель10
Нурмагомедов стал чемпионом UFC40
Овечкин установил рекорд НХЛ
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»20
Шатов объяснил слезы во время матча2
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение