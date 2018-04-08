Глава НОК Италии: Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо имеют равные шансы на ОИ-2026

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго оценил шансы Милана, Кортина-д'Ампеццо и Турина продолжить борьбу за проведение зимних олимпийских игр 2026 года.

«Милан долго работает над своим проектом и уже определил все основные моменты. Кортина-д'Ампеццо сейчас соревнуется со временем, чтобы успеть подготовить план строительства и реконструкции объектов. Но это не означает, что их кандидатура слабее. Это похоже на экзамен: кто-то начал готовиться раньше. Все три города имеют абсолютно равные шансы», — приводит слова Малаго Il Gazzettino.

Напомним, что решение о подаче Италией заявки на проведение Олимпиады-2026 должно быть поддержено новым правительством страны.