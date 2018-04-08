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Данило: Мы должны подумать об игре с «Ливерпулем» и забыть о поражении от «МЮ»
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Данило: Мы должны подумать об игре с «Ливерпулем» и забыть о поражении от «МЮ» 

Советский спорт 52 минуты назад
Фото: Советский спорт
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"Мы проигрываем и побеждаем вместе. Не думаю, что мы допустили ошибки в реализации и защите. Это поражение трудно объяснить. Сейчас мы должны подумать об игре с «Ливерпулем» и забыть о поражении от «МЮ».
Что касается фанатов, то они были великолепны. Люди поддерживают нас весь сезон. Если они сделают то же самое во вторник, это будет огромный плюс", — сказал бразилец.
Отметим, что первый матч против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов «Сити» провел на прошлой неделе и уступил со счетом 0:3.
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