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Зейн Малик анонсировал выход нового клипа
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Зейн Малик анонсировал выход нового клипа 

Журнал ОК! 54 минуты назад
Перед этим певец провел масштабную рекламную кампанию, которая успела напугать фанатов. Дело в том, что бывший участник группы One Direction удалил все фотографии из Инстаграма, а уже через несколько часов на его странице в соцсети появился тизер предстоящего клипа.
Согласно представленному трейлеру, сюжет клипа будет состоять из рассказа о криминальных похождениях, связанных с мафией. Фанатам новое видео напомнило предыдущий музыкальный ролик на совместную песню с певицей Сией «Dusk till Dawn» — в нем также рассказывается о том, как Зейн и его подружка пытались скрыться от недоброжелателей.
Последние несколько месяцев Зейн провел в Майами за работой над новыми проектами.
Напомним, что недавно Малик и его подруга Джиджи Хадид объявили о расставании после двух лет отношений. После этого певец начал очень странно вести себя: набил новые татуировки и перекрасил волосы в зеленый.
04.12.18  A post shared by Zayn Malik (@zayn) on  Apr 7, 2018 at 7:53pm PDT
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