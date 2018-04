Зейн Малик анонсировал выход нового клипа

Перед этим певец провел масштабную рекламную кампанию, которая успела напугать фанатов. Дело в том, что бывший участник группы One Direction удалил все фотографии из Инстаграма, а уже через несколько часов на его странице в соцсети появился тизер предстоящего клипа.

Согласно представленному трейлеру, сюжет клипа будет состоять из рассказа о криминальных похождениях, связанных с мафией. Фанатам новое видео напомнило предыдущий музыкальный ролик на совместную песню с певицей Сией «Dusk till Dawn» — в нем также рассказывается о том, как Зейн и его подружка пытались скрыться от недоброжелателей.

Последние несколько месяцев Зейн провел в Майами за работой над новыми проектами.

Напомним, что недавно Малик и его подруга Джиджи Хадид объявили о расставании после двух лет отношений. После этого певец начал очень странно вести себя: набил новые татуировки и перекрасил волосы в зеленый.

04.12.18 A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Apr 7, 2018 at 7:53pm PDT