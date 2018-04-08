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В Барнауле состоялось закрытие ледолазного сезона?
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В Барнауле состоялось закрытие ледолазного сезона? 

АиФ — Алтай 46 минут назад
24 марта ледолазы закрыли сезон открытыми краевыми соревнованиями.
В них приняли участие около 40 спортсменов. Мероприятие проходило в формате фестиваля, что позволило вдоволь налазиться всем желающим на семи трассах.
— Впереди открытие скалолазного сезона. С нетерпением ждём солнца и выездов в горы! — сказал Дмитрий Гребенников, председатель Алтайской краевой федерации альпинизма, член сборной России по ледолазанию.
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Соревнования проходили в Татарстане, на базе горнолыжного комплекса «Свияжские холмы». На награды в поворотных дисциплинах претендовали более ста сильнейших спортсменов со всей страны. Среди них и наш Андрей Соболев. Он сражался за медаль в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе.
Как уже было на других соревнованиях этого сезона, на пьедестале почёта или около него оказались одни и те же спортсмены, а это ещё раз подтверждает их статус и опыт. Так, в «гиганте» победителем стал Дмитрий Логинов. К слову, он же лидировал и в обычном слаломе. «Бронзу» в обеих дисциплинах получил Валерий Колегов. А вот дальше начинается самое интересное: два соперника, два успешных спортсмена — Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев поменялись местами. Если в первый соревновательный день в параллельном гигантском слаломе второе место занял Дима, а участник алтайского ЦСП — четвёртое, то во второй день, в параллельном слаломе Соболев завоевал «серебро», а Сарсембаев стал четвёртым.
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