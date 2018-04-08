В Барнауле состоялось закрытие ледолазного сезона?

24 марта ледолазы закрыли сезон открытыми краевыми соревнованиями.

В них приняли участие около 40 спортсменов. Мероприятие проходило в формате фестиваля, что позволило вдоволь налазиться всем желающим на семи трассах.

— Впереди открытие скалолазного сезона. С нетерпением ждём солнца и выездов в горы! — сказал Дмитрий Гребенников, председатель Алтайской краевой федерации альпинизма, член сборной России по ледолазанию.

Участник зимней Олимпиады-2018 от Алтайского края стал призёром чемпионата России?

Соревнования проходили в Татарстане, на базе горнолыжного комплекса «Свияжские холмы». На награды в поворотных дисциплинах претендовали более ста сильнейших спортсменов со всей страны. Среди них и наш Андрей Соболев . Он сражался за медаль в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе.