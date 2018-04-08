Невилл: «Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо сильнее, когда в составе есть Погба"

"Я говорю на протяжении всего года, что «Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо лучше, когда в его составе есть Погба. Поль приносит команде уверенность, с ним она может смотреть на противника с позиции силы. Погба — фантастический футболист, хотя ему не хватает стабильности. Когда тебя подписывают за огромные деньги, необходимо соответствовать подобному статусу", — приводит слова Невилла Goal.

Ранее Невилл раскритиковал Погба за то, что он перекрасил волосы в синий цвет.