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Невилл: «Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо сильнее, когда в составе есть Погба"
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Невилл: «Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо сильнее, когда в составе есть Погба" 

Евро-футбол.Ру 8 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высоко оценил хавбека «красных дьяволов» Поля Погба. Француз забил два мяча в победном поединке с «Манчестер Сити» (3:2).
"Я говорю на протяжении всего года, что «Манчестер Юнайтед» выглядит гораздо лучше, когда в его составе есть Погба. Поль приносит команде уверенность, с ним она может смотреть на противника с позиции силы. Погба — фантастический футболист, хотя ему не хватает стабильности. Когда тебя подписывают за огромные деньги, необходимо соответствовать подобному статусу", — приводит слова Невилла Goal.
Ранее Невилл раскритиковал Погба за то, что он перекрасил волосы в синий цвет.
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