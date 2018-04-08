Сегодня в 17:15 по времени Москвы «Реал» встретится с «Атлетико». Поединок в рамках 31-го тура испанского первенства пройдет на «Сантьяго Бернабеу». В первой встрече команды не смогли определить победителя 0:0. «Реал» занимает третью строчку турнирного зачета Примеры. От лидирующей «Барселоны» мадридский коллектив отстает на 14 очков. Однако, от второго места «Реал» отделяет всего 4 очка. Команда сейчас набрала отличный ход и радует своих болельщиков, как в чемпионате Испании, так и в ЛЧ. Стоит отметить, что за последние три матча во всех турнирах «Королевский клуб» забил 12 голов, пропустив при этом трижды. В своем последнем матче «Реал» разгромил «Ювентус» в первом четвертьфинале главного еврокубка. «Атлетико» занимает второе место, опережая «Реал» на четыре очка. «Матрасники» также неплохо выступают в Примере. Также, подопечные Диего Симеоне оправдывают статус основных фаворитов на победу в Лиге Европы, обыграв в первом четвертьфинальном матче турнира «Спортинг» со счетом 2:0. Специалисты букмекерских контор явным фаворитом матча считают «Реал», предлагая на их победу коэффициент 1.75. Шансы «Атлетико» на победу оценили коэффициентом 4.75. Котировки на ничейный исход составляют 3.75.