Прогнозы и ставки на футбол 8 апреля

«Арсенал» — «Саутгемптон»Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур После дежурной победы над аутсайдером «Сток Сити» (3:0) «Арсенал» устроил погром и ЦСКА (4:1), сделав серьезную заявку на выход в полуфинал Лиги Европы. Если через чемпионат выйти в ЛЧ у «канониров» шансов нет, то через ЛЕ — есть, и неплохие.

Героями встречи на «Эмирейтс» стали Аарон Рэмзи, Александр Ляказетт (оба оформили дубли) и Месут Озил. Немец был что называется «в огне» — принял больше всех передач (85, Джака — 60, Рэмзи — 56), отдал больше всех точных пасов в финальную треть (40, Рэмзи и Бельерин — по 18) и создал больше всех шансов для партнеров (5).

Всего «Арсенал» нанес 18 ударов, из них 17 — из пределов штрафной (в том числе 1 — из вратарской). Это не лучший результат команды Венгера в сезоне-2017/18, но очень и очень приличный. Если «канониры» продолжат в том же духе, то «Саутгемптону», который по-прежнему не потерял шансы на выживание, не стоит ждать ничего хорошего. Ни-че-го!

Ставка: победа «Арсенала» за 1,55.

«Реал» — «Атлетико»Футбол. Чемпионат Испании. 31-й тур «Реал» вслед за дежурной победой на островах (3:0 против «Лас-Пальмаса») с таким же счетом разгромил и «Ювентус» в первом матче 1/4 финала ЛЧ — Криштиану Роналду выдал сумасшедший поединок, оформив дубль и удостоившись оваций от туринской публики (это огромный прогресс по сравнению с субботним свистом в адрес Леонардо Бонуччи ). Уверены — «Реал» оформил выход в полуфинал. Даже с учетом дисквалификации Рамоса, который пропустит ответную встречу, сложно представить, что туринцы отыграют в гостях три мяча.

«Атлетико» за последнюю неделю также одержал две победы, но куда более скромные — 1:0 против «Депортиво» и 2:0 против «Спортинга». В игре с «орлами» все было уж слишком просто — в Мадрид приехала гуманитарная помощь в виде двух «подарков» от Себастьяна Коатеса и Жереми Матье. И ведь не скажешь, что «Спортинг» был совсем уж безнадежен: просто в воротах соперника был не пропускающий более 800 минут волшебник Облак.

Чья возьмет верх в воскресенье? Роналду или Облак? Зидан или Симеоне?

Встреча первого круга завершилось «всухую» — 0:0. Уверены, что и сегодня нам не подарят голевой фейерверк. Будет, скорее, тактическое противостояние двух зубров.

Ставка: «Реал» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,75.

«Милан» — «Сассуоло»Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур «Милан» после 1:3 в Турине оступился и в городском дерби, расписав «сухие» 0:0 с «Интером». Если бы подопечные Дженнаро Гаттузо смогли победить в долгожданном «Дерби делла Мадоннина», то их шансы включиться в борьбу за Лигу чемпионов существенно возросли бы, но… Нынешний «Интер» — не тот, каким был в начале марта, когда все считали именно «Милан» фаворитом дерби. «Дьяволы» почувствовали это уже в самом начале поединка, и, по большому счету, висели на волоске до последней секунды. Да, возможности были и у «россонери», но их было гораздо меньше, чем у земляков. Да, гол, забитый Кутроне, был отменен, но то же самое произошло и с голом Икарди. Ну а после того, как капитан «Интера» дважды не попал в пустые ворота соперника в ситуациях, когда он обычно забивает с закрытыми глазами, «дьяволы» просто обязаны были вознести хвалу небесам.

В итоге отставание «Милана» от «Интера» и от Лиги чемпионов осталось прежним — восемь очков. За восемь туров до финиша отыграть такую фору будет очень непросто.

В предстоящем поединке, тем не менее, у «красно-черных» проблем быть не должно — «Сассуоло» просто ужасен в гостях (четыре поражения в сем матах при всего одной победе).

Ставка: победа «Милана» за 1,53.

Общий коэффициент — 4,15.