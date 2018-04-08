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Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» заслуживает больше уважения
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Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» заслуживает больше уважения 

Советский спорт 1 час назад
«Мы немного лучше, чем думают люди. Игроки немного лучше, чем думает общественность, и я немного лучше. »Манчестер Юнайтед" заслуживает больше уважения", — цитирует Моуринью BBC.
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