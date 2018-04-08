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Катание яиц состоится на Пасху в Автозаводском парке
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Катание яиц состоится на Пасху в Автозаводском парке 

Newsroom24 29 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
8 апреля в 14.00 в Автозаводском парке начнется празднование Пасхи. Откроет праздник выступление протоиерея Нижегородской митрополии Олега Серняева, который исполнит авторские духовные песни.
На центральной площади парка с 14 до 16 часов юных автозаводцев познакомят с традиционной пасхальной игрой — катанием яиц. Главное правило — скатить яйцо с горки и выбить как можно больше расставленных на площадке яиц. Вместе с детьми участие в игре смогут принять и взрослые.
Также посетители парка смогут принять участие в ходе создании картины — символа зарождения жизни «Пасхальное яйцо».
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