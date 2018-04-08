Самсонов: «По уровню мастерства Шатова можно поставить в один ряд с Аршавиным»

— Олег — парень с характером, лидер по натуре. Наверное, что-то в его действиях тренеру не понравилось. Хотя разбрасываться такими футболистами все равно нельзя. На мой взгляд, по таланту и уровню мастерства Шатова можно поставить на одну ступеньку с Аршавиным. И уж точно он не слабее тех, кого выпускает Манчини.

Шатов, выступающий за «Краснодар» на правах аренды, сумел открыть счёт в противостоянии с клубом, которому он принадлежит.

Шатов: «Плакал потому, что доказал самому себе, что могу играть в футбол»