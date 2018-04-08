Самсонов: «По уровню мастерства Шатова можно поставить в один ряд с Аршавиным» 

Бывший футболист "Зенита" и «Краснодара» Олег Самсонов после победы кубанцев в матче 25-м туре чемпионата России (2:1) высоко оценил потенциал хавбека Олега Шатова.
— Олег — парень с характером, лидер по натуре. Наверное, что-то в его действиях тренеру не понравилось. Хотя разбрасываться такими футболистами все равно нельзя. На мой взгляд, по таланту и уровню мастерства Шатова можно поставить на одну ступеньку с Аршавиным. И уж точно он не слабее тех, кого выпускает Манчини.
Шатов, выступающий за «Краснодар» на правах аренды, сумел открыть счёт в противостоянии с клубом, которому он принадлежит.
Шатов: «Плакал потому, что доказал самому себе, что могу играть в футбол»