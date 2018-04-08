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Евгений Бушманов: Головин хочет оказаться в более сильном чемпионате и выступать за именитый коллектив
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Евгений Бушманов: Головин хочет оказаться в более сильном чемпионате и выступать за именитый коллектив 

Советский спорт 22 минуты назад
Ранее сообщалось, что хавбек московского ЦСКА может перейти этим летом в лондонский «Арсенал».
— Головин сейчас является полноценным лидером ЦСКА? — Как минимум он входит в число ведущих игроков клуба. Кроме того, подобный статус он обретает в сборной России. На каждый матч выходит предельно мотивированным. Заметно, что он хочет оказаться в более сильном чемпионате и выступать за именитый коллектив. Надеюсь, он будет продолжать выкладываться в каждой встрече, — сказал специалист в интервью RT.
В нынешнем сезоне 21-летний Головин провел на клубном уровне 35 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. По данным Transfermarkt, его контракт с армейцами рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 10 млн евро.
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