Зинедин Зидан: «Понимаю раздражение Бэйла, но я должен принимать решения»

— Я понимаю раздражение Бэйла, — цитирует AS Зидана. — Но я должен принимать решения. Это нормально. Потому что игроки всегда хотят быть вовлеченными в дело. Он тоже хотел себя проявить. Но выходившие на поле в последних матчах прекрасно делали свою работу. Это сложно, однако решения приходится принимать. Если он не играл матч или два, это ничего не означает. Он все еще важный игрок для нас, и у него будет шанс.