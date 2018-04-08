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Зинедин Зидан: «Понимаю раздражение Бэйла, но я должен принимать решения»
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Зинедин Зидан: «Понимаю раздражение Бэйла, но я должен принимать решения» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что полузащитник команды Гарет Бэйл не утратил его доверия. Журналисты спросили француза о недовольстве, которое Бэйл показывал, находясь в запасе в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0).
— Я понимаю раздражение Бэйла, — цитирует AS Зидана. — Но я должен принимать решения. Это нормально. Потому что игроки всегда хотят быть вовлеченными в дело. Он тоже хотел себя проявить. Но выходившие на поле в последних матчах прекрасно делали свою работу. Это сложно, однако решения приходится принимать. Если он не играл матч или два, это ничего не означает. Он все еще важный игрок для нас, и у него будет шанс.
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