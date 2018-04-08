Ещё
На матче «Тосно» — «Урал» ожидается до 5 тысяч болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

На матче «Тосно» — «Урал» ожидается до 5 тысяч болельщиков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На матче 25-го тура чемпионата России между «Тосно» и «Уралом» ожидается до 5 тысяч болельщиков, информирует пресс-служба екатеринбуржцев. В сообщении гостей отмечается, что команда ждет внушительную поддержку.
"На матче «Тосно» — Урал" в Санкт-Петербурге ожидается до 5000 болельщиков. Учитывая дружеские отношения фанатов «Урала» и "Зенита", ждем внушительную поддержку и на гостевом секторе.
Идеальное поле «Петровского», одно из лучших в стране! Именно тут мы сыграем против «Тосно», — говорится в сообщении «Урала».
Матч между командами состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.
На матче #ТосноУрал в Санкт-Петербурге ожидается до 5000 болельщиков. Учитывая дружеские отношения фанатов #ФКУрал и @zenit_spb, ждем внушительную поддержку и на гостевом секторе😉
ФК Урал (@FCURAL) 8 апреля 2018 г.
Идеальное поле «Петровского», одно из лучших в стране! 👏 Именно тут мы сыграем против @fctosno pic.twitter.com/YvAZoVQTf3
— ФК Урал (@FCURAL) 8 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Тосно" – "Урал": стали известны стартовые составы Лоянгата выиграл Парижский марафон Зинедин Зидан: "Понимаю раздражение Бэйла, но я должен принимать решения"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой75
Почему посадили звезду отечественного футбола2
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Ягудин с женой попали в больницу28
Шатов объяснил слезы во время матча2
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение