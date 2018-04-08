На матче «Тосно» — «Урал» ожидается до 5 тысяч болельщиков

На матче 25-го тура чемпионата России между «Тосно» и «Уралом» ожидается до 5 тысяч болельщиков, информирует пресс-служба екатеринбуржцев. В сообщении гостей отмечается, что команда ждет внушительную поддержку.

"На матче «Тосно» — Урал" в Санкт-Петербурге ожидается до 5000 болельщиков. Учитывая дружеские отношения фанатов «Урала» и "Зенита" , ждем внушительную поддержку и на гостевом секторе.

Идеальное поле «Петровского», одно из лучших в стране! Именно тут мы сыграем против «Тосно», — говорится в сообщении «Урала».

Матч между командами состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.

На матче #ТосноУрал в Санкт-Петербурге ожидается до 5000 болельщиков. Учитывая дружеские отношения фанатов #ФКУрал и @zenit_spb, ждем внушительную поддержку и на гостевом секторе😉

Идеальное поле «Петровского», одно из лучших в стране! 👏 Именно тут мы сыграем против @fctosno pic.twitter.com/YvAZoVQTf3

— ФК Урал (@FCURAL) 8 апреля 2018 г.