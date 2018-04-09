Чемпионом омской НХЛ стала команда «СибирьгазСервис»

Путевку на всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи лучшая команда сезона получила из рук врио губернатора Омской области Александра Буркова

7 апреля на льду «Арены-Омск» состоялся матч, в котором решался вопрос о победителе очередного сезона Ночной хоккейной лиги в Омске. Клюшки скрестили двукратный обладатель чемпионского титула ХК «Титан» и обладатели серебряных наград предыдущего сезона — ХК «СибирьгазСервис» (в прошлом сезоне команда называлась «Колчак»). В текущем розыгрыше соперники набрали по 37 очков в 13-ти встречах и именно в их очной встрече решалось, кто станет обладателем чемпионского кубка и главного приза — путевки на ежегодный фестиваль НХЛ в Сочи.

Поддержать команды в этой встрече пришли врио губернатора Омской области Александр Бурков, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц , директор по хоккейным операциям ХК«Авангард» Евгений Хацей , а также целая армия болельщиков — родных, друзей и коллег участников встречи.

С первых же мгновений матча стало ясно: явных фаворитов в нем нет. Команды дали понять, что это будет встреча сильных характеров, встреча настоящих сибирских мужиков. Соперники бесстрашно шли вперед, отчаянно оборонялись, буквально зубами цепляясь за каждую шайбу. Накал борьбы был таков, что порой эмоции даже перехлестывали через край. Счет в первом периоде открыл нападающий «СибирьгазСервиса» Владимир Чекмарёв . Удвоил перевес своей команды — уже во второй двадцатиминутке — форвард Виталий Кержаков. «Титан» складывать оружие не собирался и на 54-й минуте Вадим Алимов вернул интригу в игру. Но «СибирьгазСервис» уже не мог упустить победу. Голевую точку в матче поставил Александр Щербинин , когда до финальной сирены оставалось меньше минуты — 3:1 в пользу ХК «СибирьгазСервис».

— Сегодняшняя игра еще раз показала, что хоккей в Омской области — это спорт номер один, — отметил под аплодисменты собравшихся глава региона Александр Бурков. — Игроки обеих команд сумели проявить на льду упорство сибирского характера, уважение к сопернику — то, чем гордится омская земля. Поздравляю участников финала с прекрасной игрой, а команду «СибирьгазСервис» с победой, добытой в упорной борьбе!

Бронзовые награды чемпионата достались команде «Крез-Агро». Кроме того, индивидуальные призы были вручены лучшим игрокам и судьям.

— Позвольте поблагодарить вас за хоккейный праздник, в котором мы все сегодня поучаствовали, — обратился к спортсменам глава омского Минспорта Дмитрий Крикорьянц. — Я уверен, что и Правительство Омской области, и наше министерство будут и дальше способствовать тому, чтобы Ночная хоккейная лига в регионе развивалась, чтобы эти соревнования шли и в районы области. Ведь замечательно, что взрослые люди бьются на льду не за какие-то привилегии, а просто потому, что всем сердцем любят хоккей.

Сложно было поверить, что на площадке собрались взрослые успешные люди, а не молодые мальчишки, в тот момент, когда чемпионский кубок попал в руки своих обладателей: столь искренней и бьющей через край была радость игроков. Конечно, не забыли и тренера — экс-игрока ХК «Авангард» Дмитрия Бернатавичуса. Его качали и подбрасывали вверх всей командой.

— Эмоции непередаваемые! — радовался автор победной шайбы ХК «СибирьгазСервис» Виталий Кержаков. — Игра получилась нервная, но мы очень желали победы и счастливы, что нам удалось ее одержать. Мы долго шли к этому. Год назад проиграли «Титану», а сейчас удалось взять реванш. Теперь едем в Сочи. Поборемся с лучшими командами.

— То, что именно ваша шайба стала победной, много для вас значит?

— Нет. Я играл для команды. Мы внимательно разбирали игру соперников, у нас была своя тактика. Немного упростили игру на выходе из зоны, старались наседать на ворота «Титана» бросками и добавлениями. Образно говоря — «хоккей с мясом».

— Что дал этот сезон команде?

— Характер у нас был всегда. А приобрели новых хороших игроков. Все работали, выкладывались. Парни молодцы, каждому из них спасибо! Это был сезон «от души».

— Ваши цели в Сочи?

— У нас есть еще время на подготовку. Но планы большие. Нам нужно показать свою лучшую игру, побороться с лучшими командами России. Надеюсь, на равных. Хоккеистам «Титана» в этот вечер, было непросто. Не привыкла эта команда уступать. «Титановцы» были первыми в дебютном и втором сезонах НХЛ в Омске. Дважды команда принимала участие в Фестивале НХЛ в Сочи. В 2016 году омские хоккеисты заняли 5-е место из 32-х команд, а годом позднее — в 2017-м — 9 строчку из 64-х участников дивизиона «Любитель 40+». Поражение от «СибирьгазСервиса» стало для них первым в нынешнем сезоне и, действительно, фатальным.

— Ночная лига в Омской области в этом сезоне сделала еще один шаг вперед, — считает региональный представитель НХЛ в Омской области, капитан «Титана» Евгений Сероух. — Если посмотреть на таблицу, сразу видно, что команды идут плотно. Уровень соперников вырос, матчи стали интереснее, непредсказуемей.

— За счет чего растет уровень чемпионата?

— Проявляются новые игроки. Если первый сезон начинали 150 человек, то сейчас нас больше 200. В лиге играют хоккеисты 40 лет и старше, сейчас к нам пришли ребята 1978 года рождения, так что лига «молодеет», растут скорости. Интерес к тому, что мы делаем громадный, люди приходят постоянно.

— В чем видите причину поражения «Титана» сегодня?

— Не смогли забить, реализовать преимущество, которое было по игре. Так бывает, это хоккей. Но могу сказать, что как региональный представитель лиги я даже доволен, что так вышло. Ведь интереснее, чтобы на фестивале выступали разные команды. Пусть ребята поедут, сыграют, прочувствуют праздник. Желаю им только удачи в бою!

Справка о Ночной хоккейной лиге: