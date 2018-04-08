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Кенийцы Лоньянгата и Саина выиграли Парижский марафон
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Кенийцы Лоньянгата и Саина выиграли Парижский марафон 

Чемпионат.com 1 час назад
Кениец Пол Лоньянгата стал победителем традиционного Парижского марафона. Второе и третье места заняли его соотечественники Мэттью Кисорио и Эрнест Нгено соответственно.
Среди женщин первенствовала кенийка Бести Саина. На финише она опередила ещё одна представительница Кении Рут Чепнгетич, а замкнула тройку лидеров Гулуме Чала из Эфиопии.
Лёгкая атлетика. Парижский марафон
Мужчины 1. Пол Лоньянгата (Кения) — 2.06,25. 2. Мэттью Кисорио (Кения) — 2.06,36. 3. Эрнест Нгено (Кения) — 2.06,41. Женщины 1. Бести Саина (Кения) — 2.22,56. 2. Рут Чепнгетич (Кения) — 2.22,59. 3. Гулуме Чала (Эфиопия) — 2.23,06.
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