Кенийцы Лоньянгата и Саина выиграли Парижский марафон

Кениец Пол Лоньянгата стал победителем традиционного Парижского марафона. Второе и третье места заняли его соотечественники Мэттью Кисорио и Эрнест Нгено соответственно.

Среди женщин первенствовала кенийка Бести Саина. На финише она опередила ещё одна представительница Кении Рут Чепнгетич, а замкнула тройку лидеров Гулуме Чала из Эфиопии.

Лёгкая атлетика. Парижский марафон

Мужчины 1. Пол Лоньянгата (Кения) — 2.06,25. 2. Мэттью Кисорио (Кения) — 2.06,36. 3. Эрнест Нгено (Кения) — 2.06,41. Женщины 1. Бести Саина (Кения) — 2.22,56. 2. Рут Чепнгетич (Кения) — 2.22,59. 3. Гулуме Чала (Эфиопия) — 2.23,06.