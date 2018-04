Вратарь «Виннипега» Хеллебайк установил рекорд НХЛ для вратарей из США

Таким образом 24-летнему вратарю «Джетс» удалось установить новый рекорд среди всех вратарей из США, выступавших в НХЛ.

Голкипер «Торонто» Андерсен установил рекорд «Мэйпл Лифс» по числу побед за сезон

Хеллебайк побил достижение Тома Баррассо из «Питтсбурга» (43 победы) и Майка Рихтера из «Рейнджерс» (42).

Connor Hellebuyck backstopped the @NHLJets to a win in their season finale, also establishing a new single season record for US-born goalies in the process pic.twitter.com/MewWIdNoIu

— StatsCentre (@StatsCentre) 8 апреля 2018 г.