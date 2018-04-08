Фестиваль бега по пересеченной местности «Бештаугорский крест» стартовал в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 8 апреля. / ТАСС /. Около 240 бегунов по пересеченной местности участвуют в фестивале трейл-раннинга «Бештаугорский крест», стартовавшем в Кавказских Минеральных Водах на склонах горы Бештау, передает корреспондент ТАСС.

"Накануне в ночном забеге вышли на старт 90 спортсменов, в двух сегодняшних стартах участвует около 150 человек. Трасса сложная из-за большого перепада высот, но это делает соревнования еще более интересными", — рассказал ТАСС директор фестиваля — марафонец, трейлраннер, директор «Школы правильного спорта I Love Supersport KMV» Валентин Крутиков.

Бег и экология

В программе фестиваля — три забега и командные экологические соревнования «Чистые игры», целью которых стала уборка территорий самой высокой горы в регионе. Участники поделятся на команды и будут состязаться в сборе и сортировке мусора, а победители эко-соревнований получат призы от спонсоров.

"За одну игру 100-200 человек могу собрать до 6 тонн мусора, половина которого уходит на переработку", — говорят организаторы.

Трассы среднегорья

Ночной забег «Alpidustria Night Trail» состоялся накануне поздно вечером. Участники преодолели трассу вокруг Бештау протяженностью в 13,5 км с перепадом высот в 400 м.

В воскресенье 8 апреля, одновременно от кольцевой дороги вокруг горы Бештау стартовали 16,5-километровый забег «Бештаугорский крест», пролегающий через все пять вершин главного лакколита Кавказских Минеральных Вод на высоте 1400 м над уровнем моря, и соревнования по облегченному маршруту «Лайт», который проходит через главную и одну из второстепенных вершин горы. Перепад высот на маршруте составляет около 2 тыс. м, а кроме того, на этой высоте в горах уже присутствует некоторое разрежение воздуха.

"В условия среднегорья нет необходимости проходить акклиматизацию, как в высокогорье, поэтому можно сделать соревнования массовыми. Но маршруты на Бештау тоже сложные и позволяют почувствовать всю прелесть бега в горах", — рассказывают сами спортсмены.

К участию в забегах «Лайт» и «Night Trail» допускаются желающие в возрасте с 14 лет, на дистанцию «Бештаугорский Крест» — с 18 лет. «Это первое мероприятие серии забегов „Кавказский горный бег“ и мы сделали очень много для обеспечения высокого уровня безопасности на всех маршрутах фестиваля» — заявил Валентин Крутиков.

Традиционный для Кавказа вид спорта — трейл-раннинг в 2018 году официально признан Федерацией легкой атлетики РФ, на сайте Национального бегового движения появился документ со стандартами безопасности и качества проведения трейлов.