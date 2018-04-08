Виталий Шкель победил на фестивале бега по пересеченной местности в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 8 апреля. / ТАСС /. Трехкратный чемпион России по скайраннингу, обладатель мирового рекорда по скорости восхождения на Эльбрус, россиянин Виталий Шкель в воскресенье стал победителем на фестивале трейлраннинга «Бештаугорский крест» в Пятигорске, передает корреспондент ТАСС.

"Победителем на трассе «Бештаугорский крест» стал Виталий Шкель, он прошел трассу за 2 часа 47 минут и 30 секунд", — сообщил ТАСС директор фестиваля Валентин Крутиков. По его словам, это очень высокий результат для трассы длинной 16,5 км, проходящей по пяти главным вершинам горы Бештау с общим перепадом высот около 2 тыс. м. «Для такой пересеченной местности это очень высокий результат, прежний рекорд был 3 часа 24 минуты», — уточнил Крутиков.

Победитель соревнований получает приз 30 тыс. рублей.

В ходе фестиваля участники провели командные экологические соревнования «Чистые игры», целью которых стала уборка территорий самой высокой горы в регионе. «Собрали 248 мешков мусора, много старых покрышек и другого хлама», — рассказали организаторы.

В фестивале трейлраннинга «Бештаугорский Крест», который прошел 7-8 апреля в регионе Кавказских Минеральных Вод, на склонах горы Бештау, приняли участие около 240 сильнейших бегунов по пересеченной местности. Традиционный для Кавказа вид спорта, трейлраннинг в 2018 году официально признан Федерацией легкой атлетики РФ.