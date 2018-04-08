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Карпин: «Не согласен, что „Ростов“ после Бердыева — выжженная земля»
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Карпин: «Не согласен, что „Ростов“ после Бердыева — выжженная земля» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал, в каком состоянии получил команду.
— Разделяете мнение, что «Ростов» после Бердыева — выжженная земля?
— Я бы так не сказал. Летом положение дел было, возможно, одним, сейчас оно другое. Есть команда, есть клуб, есть футболисты, есть тренерский штаб.
— Главные проблемы, с которыми вы столкнулись в «Ростове»? Кроме газона.
— Да никаких особенно. Комплектование было, но в целом состав — почти тот же. Мне в распоряжение достались хорошие футболисты.
— Летом «Ростов» ждет серьезная трансферная кампания?
— Кто вам такое сказал? Понятно, что ни один тренер, ни один клуб не хочет быть слабее.
— Укрепление планируется под еврокубки? Есть цель туда попасть?
— Кто вам сказал про такую цель? Пока стоит задача набрать как можно больше очков и спокойно завершить сезон. О том, куда «Ростов» может пробиться в следующем, поговорим потом.
Под руководством Карпина «Ростов» набрал два очка в четырёх матчах.
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