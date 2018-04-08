Мерсон: «Настали тяжелые времена для „Челси“

Футбольный эксперт Пол Мерсон рассказал о грядущих проблемах «Челси».

"Челси" рискует стать вторым «Арсеналом». Я не понимаю, как приход Аллегри может положительно повлиять на клуб. Антонио Конте покинет команду, но я не думаю, что Абрамович будет тратить большие деньги летом. Мне кажется, что «Челси» также покинет Азар и Куртуа.

Настали тяжелые времена для «Челси». Не думаю, что в следующем сезоне они будут бороться за титул, учитывая, что другие клубы будут укреплять свой состав" — приводит слова Мерсона Goal.com.