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Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Анжи» в Каспийске
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Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Анжи» в Каспийске 

Чемпионат.com 47 минут назад
Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РФПЛ «Анжи» — «Спартак», который состоится сегодня, 8 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Анжи» можно поставить за 5.50, на ничью — за 3.50.
Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.65.
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 1.87. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.83.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше данного значения котируется за 1.80.
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