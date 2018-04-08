Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Анжи» в Каспийске

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РФПЛ «Анжи» — «Спартак», который состоится сегодня, 8 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Анжи» можно поставить за 5.50, на ничью — за 3.50.

Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.65.

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 1.87. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.83.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше данного значения котируется за 1.80.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».