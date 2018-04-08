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«Манчестер Юнайтед» оценил Неймара в двух французов
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«Манчестер Юнайтед» оценил Неймара в двух французов 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
«Манчестер Юнайтед» собирается предложить «Пари Сен-Жермен» двух футболистов и денежную выплату за нападающего Неймара. Об этом сообщает Daily Star.
По информации источника издания, участниками обмена станут французы Поль Погба и Антони Марсьяль. Также англичане переведут на счета парижан около 50 миллионов фунтов (57 миллионов евро).
В начале апреля сообщалось, что Неймар рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», если сорвется трансфер в мадридский «Реал». СМИ также называли каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры бразильца.
Неймар хочет покинуть Францию, потому что недоволен уровнем местного чемпионата и жизнью в Париже. ПСЖ купил игрока летом 2017 года за 222 миллиона евро, в его контракте с парижанами не прописана сумма отступных. В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы. В текущем сезоне на его счету 29 мячей в 30 матчах чемпионата.
Погба перешел в МЮ в августе 2016 года за 105 миллионов евро. Марсьяль пополнил ряды англичан летом 2015-го, за его трансфер заплатили 41 миллион евро.
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