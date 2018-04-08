Экс-тренер де Брюйне: «Месси и Роналду начнут сдавать, а Кевин двигаться к вершине» 

Тренер бельгийского «Генка» Доменико Оливьери считает, что экс-игрок его клуба Кевин де Брюйне нацелен на звание лучшего футболиста мира.
"Он всегда ненавидел проигрывать и из-за этого другим игрокам было с ним тяжело. Он вдел и делал все быстрее и мог пожаловаться на то, что другие игроки не соответствуют по уровню.
Сейчас с теми игроками, что его окружают, он становится лучше. Может, он не говорит этого, что хорошо, но он хочет быть лучшим. Все говорят о Криштиане Роналду и Лионеле Месси, но он хочет быть близко к ним. Месси и Роналду через несколько лет начнут сдавать, а Кевин будет еще на пути к вершине. Думаю, это его цель", — цитирует Оливьери Goal.