Экс-тренер де Брюйне: «Месси и Роналду начнут сдавать, а Кевин двигаться к вершине»

Тренер бельгийского «Генка» Доменико Оливьери считает, что экс-игрок его клуба Кевин де Брюйне нацелен на звание лучшего футболиста мира.

"Он всегда ненавидел проигрывать и из-за этого другим игрокам было с ним тяжело. Он вдел и делал все быстрее и мог пожаловаться на то, что другие игроки не соответствуют по уровню.