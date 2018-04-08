Чемпионат России. «Локомотив» — «Ростов». Анонс матча

Минимум три причины, которые делают встречу в Черкизово главной в туре.

11 мая 2014 года. За тур до этого «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, сохранив отрыв между друг другом в одно очко. Москвичи вторые, играют свою игру позже. «Зенит» уверенно влетает «Динамо» 0:3, у «Локо» встреча с «Ростовом». Тот за три дня до этого выиграл Кубок России — сезон считается отличным и законченным. В итоге на своём поле «Ростов» обыгрывает команду Кучука 2:0, отправляя её сразу на третье место в таблице. В последнем туре «Локомотив» проигрывает ещё и ЦСКА, делая «армейцев» чемпионами России. Вместо собственного триумфа.

За четыре года детали той драмы почти наверняка все забыли, но приезд «Ростова» в Москву и ныешняя ситуация в турнирной таблице вынуждают проводить параллели. Тогда «Локомотив» вышел на игру расслабленным, считая, что сопернику ничего не надо. И зная результат игры главного конкурента. И был наказан. Примерно как неделю назад, играя гостевой матч дома с проблемным «Амкаром».

Календарь чемпионата России этой весной ругать в тысячный раз бесполезно. Но из-за него преимущество «Локомотива» в 8 очков перестало существовать. Игра с «Ахматом» всё ещё в запасе, но по итогам тура первым в таблице может оказаться «Спартак» . Всю зиму казалось, что у «Локо» есть право минимум на две ошибки. Сейчас понятно, что с психологической точки зрения оступиться можно было лишь раз. Потенциально победная игра с «Ахматом» (претендент на чемпионство должен такое выигрывать) может задавить «Локомотив» необходимостью набора очков. Как и любая последующая. Как и с «Ростовом». В РФПЛ команды не выигрывают матчи и чемпионства на классе. Не выигрывают и на уникальных тактических решениях. Сейчас в российском футболе для победы важен эмоциональный фон, настроение. «Локомотив» успокоился с «Амкаром» — получил во втором тайме два мяча в свои. И в итоге в таблице громадные +8 к преследователям исчезли.

Настроение за зиму изменилось и в «Локомотиве». Всю первую часть сезона на вопросы о чемпионстве все в клубе отвечали бубнежом про важность каждой следующей игры, про задачу быть в пятёрке. Скучно, но правильно. Зато игру со «Спартаком» в социальных сетях «Локо» анонсировал уже чуть ли не как матч действующего и будущего чемпионов. Договорённость с «Амкаром» о проведении матча в Черкизово тоже записали в число побед — чемпионы и по футболу, и по грамотной административной работе. Плюс сторонние мнения о том, что Илья Геркус ещё и всех судей купил.

Теперь же накатывает новая информационная волна о камбэке «Спартака». Рассуждения о возможности требла, акцент на вернувшейся к Каррере удачи. Если бы в «Локомотиве» продолжали игнорировать вопросы о чемпионстве, такое переключение внимания пошло бы только в плюс. Сейчас оно может навредить — за три зимних месяца игроки получали слишком много возможностей смотреть в таблицу и представлять себя с золотыми медалями. Игру с «Ростовом» клуб преподносит как шанс подняться с колен и вернуться в игру. Хотя впереди будет ещё шесть сложнейших матчей, на которые надо сохранять силы, настрой и концентрацию. Победа над «Ростовом» не подарит чемпионство. Она просто стабилизирует ситуацию. Если учитывать только результаты своих игр, а не смотреть на конкурентов.