Вторая отставка за сезон. Галактионов не выдержал давления

Стремительная карьера

Михаил Галактионов из-за проблем со здоровьем был вынужден завершить карьеру футболиста уже в 22 года, однако любимый вид спорта он не бросил, работая в различных академиях в должности тренера.

С 2007 года уроженец Москвы оказался в столичном «Динамо», где обучал различные молодежные команды. Отдав «бело-голубым» семь лет жизни, Галактионов получил возможность проявить себя на международном уровне.

В 2014 году талантливый специалист возглавил молодежную команду России до 17 лет, а спустя два года руководил этой же командой, но уже в категории до 19 лет.

Михаилу Михайловичу удалось добиться неплохих результатов в работе с молодежью. На юношеском чемпионате Европы 2015 года его команда дошла до полуфинала, где проиграла Германии 0:1. На проходившем в октябре-ноябре 2015 года чемпионате мира в 1/8 команда уступила Эквадору 1:4.

Переезд в Грозный

Летом 2017 года Галактионов прекратил сотрудничество с РФС и оказался в «Ахмате», войдя в тренерский штаб Олега Кононова

Оказавшись на должности старшего тренера, Галактионов должен был сосредоточиться на работе с перспективной молодежью.

Впрочем, долго на этом посту он не задержался. Причиной тому стали плохие результаты команды, которая после стартовых трех-четырех туров держалась в тройке, а к экватору сезона оказалась на грани десятки.

Главный удар на себя взял Кононов, который после ничьей с «Анжи» в конце ноября ушел в отставку, а Галактионов временно стал исполнять обязанности наставника.

Мимолетный успех

Футболисты «Ахмата» доигрывали сезон под руководством 33-летнего тренера — одного из самых молодых специалистов среди клубов ведущих европейских чемпионатов.

В дебютном для себя матче на посту наставника Галактионов привел команду к победе над «Ростовом», а еще через тур смог одержать победу над «Уфой».

До ухода на зимний раз «Ахмат» потерпел всего одно поражение — в гостях от «Краснодара» со счетом 2:3. Ведя 2:0, грозненцы умудрились растерять преимущество, а за несколько секунд до финального свистка пропустили третий мяч.

Несмотря на это, руководство клуба увидело в молодом специалисте потенциал для роста, поэтому подписало с ним полноценный контракт, отказавшись от идеи приглашения иностранца.

Ухудшение позиций

Так уж вышло, что достойно подготовить команду к весенней части чемпионата России у Галактионова не получилось.

В четырех сыгранных матчах «Ахмат» набрал всего одно очко, да и то в матче с откровенным аутсайдером — «СКА-Хабаровском», у которого он был просто обязан выигрывать.

Свои первые голы после зимней паузы команда забила лишь накануне, когда поразила ворота «Рубина». Однако и два забитых мяча не спасли грозненцев от поражения в Казани со счетом 2:3.

Команда не просто вернулась на те позиции, где была во время отставки Кононова, но даже ухудшила свое положение, скатившись на 11-ю строчку. «Ахмату» придется хорошенько постараться, чтобы не попасть в зону стыковых матчей.

Заявление об уходе

Сразу после матча с «Рубином» Галактионов заявил, что уходит из клуба, притом свое решение он назвал взвешенным, а не эмоциональным.

Специалист заявил, что на данном этапе нужна психологическая встряска, которая должна помочь достойно завершить сезон.

В то же время президент «Ахмата» Магомед Даудов отметил, что клуб не планировал расставаться с тренером и рассчитывал на продолжение сотрудничества.

Поиски нового наставника

Временно руководить «Ахматом» будет Игорь Ледяхов , входивший в тренерский штаб Михаила Галактионова.

Самое интересное, что 49-летний тренер ранее работал в чеченском клубе в качестве ассистента Рашида Рахимова , которого СМИ уже видят на бывшем посту. Так, «Спорт-Экспресс» написал о том, что грозненский клуб уже начал переговоры с 53-летним специалистом.