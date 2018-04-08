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Мусалов: всё идёт по плану, думаем только о победе в игре со «Спартаком»
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Мусалов: всё идёт по плану, думаем только о победе в игре со «Спартаком» 

Чемпионат.com 25 минут назад
Защитник «Анжи» Магомед Мусалов, восстановившийся после серьёзной травмы, поделился ожиданиями от матча 25-го тура РФПЛ со «Спартаком».
Ранее игрок получил травму крестообразной связки левого коленного сустава на одной из тренировок команды. Зимой Мусалов приступил к беговой работе.
«Настроение отличное. Всё идёт по плану, как и намечалось. Прошло полгода — и я в общей группе. Думаю, уже потихоньку можно начинать играть. Мысли только о победе, даже ничьи нам особо не помогают. Как видите, все набирают очки, так что надо только побеждать. Неважно, кто перед нами, — «Спартак» или какой-то другой клуб", — сказал Мусалов в эфире телеканала «Наш футбол».
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