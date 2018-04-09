Хосеп Гвардьола: «Рано или поздно „Манчестер Сити“ выиграет Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» сказал, что пропущенный гол не сломит его команду. Первая игра завершилась разгромным поражением горожан — 0:3.

— Конечно, чтобы пройти дальше, нужно провести почти идеальную игру, — цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» Гвардьолу. — Чтобы выйти в полуфинал, нужно быть в идеальной форме. У нас есть 90 минут — в футболе возможно все. Мы будем стараться и посмотрим, что будет.

Каждый раз, когда мы играем с «Ливерпулем», мы знаем друг друга. Мы должны играть лучше, чтобы победить их. Нельзя забывать, что футбол — простая игра. Мы должны сосредоточиться на том, что должны сделать. Если пропустим, не сдадимся.

У меня экстраординарная команда, исключительная. Для меня счастье — быть ее главным тренером. Я очень рад.

Нам нужны европейские трофеи, но это сложно сделать. Возможно не завтра, но учитывая, что клуб сделал за последние десять лет, но это произойдет. Если не в этом сезоне, может в следующем. Рано или поздно это произойдет.