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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» рассудят испанцы, «Рому» и «Барселону» — французы
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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» рассудят испанцы, «Рому» и «Барселону» — французы 

Спорт-Экспресс 17 минут назад
УЕФА на своем официальном сайте назвал имена арбитров, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, запланированные на 10 апреля. В Риме сыграют «Рома» и «Барселона», а в Манчестере — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Игру в Италии обслужат французские арбитры во главе с Клеманом Тюрпеном, которому будут помогать Николя Дано, Сириль Грингор, Николя Ренвий и Рюдди Бюке.
В Англии будут работать испанские судьи во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ему будут помогать Роберто дель Паломар, Пау Себриан Девис, Алехандро Эрнандес и Карлос дель Серро.
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