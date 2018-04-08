УЕФА на своем официальном сайте назвал имена арбитров, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, запланированные на 10 апреля. В Риме сыграют «Рома» и «Барселона», а в Манчестере — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Игру в Италии обслужат французские арбитры во главе с Клеманом Тюрпеном, которому будут помогать Николя Дано, Сириль Грингор, Николя Ренвий и Рюдди Бюке.
В Англии будут работать испанские судьи во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ему будут помогать Роберто дель Паломар, Пау Себриан Девис, Алехандро Эрнандес и Карлос дель Серро.